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Экономика

Три года продэмбарго: плюсы, минусы, достижения и перспективы

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (89)
09:1205.08.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПшеница собранная на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском краеПшеница собранная на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российскому продовольственному эмбарго исполняется три года. Хотя россияне и лишились многих привычных импортных продуктов, а введение ограничений вызвало всплеск цен, катастрофы не произошло — Россия не осталась без еды, ведь отечественные производители постарались заполнить полки магазинов собственной продукцией.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

К чему мы пришли

Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Росатом обеспечил России импортозамещение по стратегическому металлу гафнию
Российские производители позитивно оценивают три года действия продэмбарго. "Благодаря введению продэмбарго и активному развитию программ импортозамещения, российским производителям удалось нарастить выпуск отечественной продукции", — говорит исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

По его словам, сейчас общая доля российских продуктов питания на прилавках сетей составляет 77%. Причем по основным товарам — хлеб, молоко, мясо, рыба, крупы и яйца — она достигает даже 100%.

"Доля отечественной колбасы сегодня находится на уровне 98,4%, муки – 98,2%, крупы — 99,8%. Доля отечественной птицы на прилавках – 95,2%, свинины — 92,1%. Рекордсменом по росту доли – стала российская соль. Ее доля увеличилась с 38% до 65%. До введения контрсанкций, импортная продукция занимала около 40% полок", — перечисляет глава ассоциации.

Положительный эффект от санкционного режима наблюдается и в овощеводстве, благодаря запуску современных тепличных комбинатов и проектов по промышленным садам. "Благодаря чему доля отечественных огурцов на внутреннем рынке достигла 85%, томатов – более 50%. В прошлом году впервые за пять лет доля местных яблок на рынке превысила импортные поставки", — указывает Востриков.

"Если говорить про продовольственную безопасность и обеспеченность российского рынка собственным производством, то здесь Россия скорее выиграла, чем проиграла", — заключает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Не без ложки дегтя

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 24 мая 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев отметил значительный прогресс в импортозамещении
Без негативных последствий, однако, продэмбарго не обошлось. Эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Роман Титов отмечает, что выпадающие объемы импорта в результате введения контрсанкций в большинстве отраслей заместить собственным производством целиком так и не удалось.

"В основном этом связано с сокращением платежеспособного спроса внутри страны и с невозможностью увеличения производства в короткие сроки в ряде отраслей — например, в молочном животноводстве и мясном скотоводстве", — поясняет аналитик. Рост производства в мясной отрасли, по его словам, во многом связан с инвестициями еще в "доэмбарговый" период.

Титов указывает: импортные поставки говядины полностью так и не были замещены — собственное производство обеспечило лишь половину выпадающих объемов, молочные продукты по большей части были замещены российским производством, но оставшаяся часть пришлась на белорусский импорт.

"В сегменте рыбной продукции частично заместить выпадающие объемы удалось лишь по мороженой рыбе — на 65% собственной продукцией и на 31% импортом из прочих стран, в то время как рынок свежей рыбы и рыбного филе в целом сократился", — добавляет он.

Были и другие проблемы. Глава Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко указывает, что ограничения, введенные в 2014 году, не были призваны повысить эффективность производства и качество отечественной продукции.

"Они лишь привели к ограничению конкуренции на рынке, перенаправлению товарных потоков из одних стран в другие, в связи с этим некоторому удорожанию продукции на российском рынке относительно того уровня, который бы сложился без "антисанкций", — продолжает она.

"Ситуация с эмбарго добавила неопределенности на рынке, поэтому почти не повлияла на инвестиционную активность. Правда, в это же время произошла девальвация рубля относительно мировых валют, что, конечно, привело к сокращению импорта товаров и импортозамещению", — напоминает Снитко.

Наконец, запрещенные к ввозу, прежде всего из Европы, продукты стали поступать из других стран. "Не всегда это хорошо для потребителя как с точки зрения цены, так и качества продукции", — заключает эксперт.

Не в коня корм
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не в коня корм

Эффект почти исчерпан

Прохожие в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Продолжают ли ограничения на импорт оказывать позитивное влияние на российское сельское хозяйство? Эксперты сходятся на том, что ответ на этот вопрос скорее отрицательный.

"Итоги 2016 года показывают, что позитивный эффект от введения продовольственного эмбарго практически исчерпан – результаты прошлого и позапрошлого года с точки зрения импортозамещения практически одинаковы", — говорит Титов из Аналитического центра при правительстве.

Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка указывает, что инвестиционная активность аграриев происходит в основном за счет накопленной прибыли, полученной в 2014-2016 годах на фоне резкого роста цен. "На объем новых инвестиций в отрасль продолжает влиять сокращающийся объем государственных субсидий на новые проекты", — добавляет Снитко.

В свою очередь исполнительный директор "Руспродсоюза" Востриков считает, что некоторым отраслям нужно еще несколько лет, чтобы полностью добиться импортозамещения.

"Чтобы отечественным аграриям занять доминирующую позицию на рынке томатов, необходимо еще три года. Чтобы солепроизводители вышли на установленное доктриной продбезопасности пороговое значение в 85% также необходимо время для расширения рынков сбыта", — рассуждает он. При этом стагнация потребительского спроса сейчас является сдерживающим фактором роста отрасли.

"Поэтому говорить об исчерпывающем эффекте контрсанкционного режима пока рано", — заключает Востриков.

Закатали
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Закатали

Опасаться ли отмены эмбарго

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И президента страны, и членов правительства часто спрашивают, долго ли еще будет сохраняться режим продовольственного эмбарго. Традиционный ответ — пока будут сохраняться санкции Запада. И хотя пока эти санкции только ужесточаются, хочется верить, что рано или поздно в отношениях между Россией и Западом наступит мир и гармония, и все ограничения будут отменены.

Встает вопрос — выдержат ли в этом случае российские производители конкуренцию с иностранными продуктами? Или они сдадут захваченные позиции?

С одной стороны, эмбарго действительно привело к росту производства внутри страны, укрепило позиции отечественных производителей. По оценке "Руспродсоюза", доля отечественного производства по зерну и зернобобовым культурам составляет 99,2%, по картофелю — 97,4%, по сахару — 94,6%, растительному маслу — 83,6%, мясу и мясопродуктам — 89,3%.

Снизился и импорт. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отмечал, что поставки импортного продовольствия за три года сократились почти вдвое — до 25 миллиардов долларов в 2016 году. Согласно Минсельхозу, доля импорта в потреблении свинины в России за это время сократилась в три раза (до 8% в 2016 году с 26% в 2013 году), а мяса птицы — в 2,5 раза (до 5% с 12%).

Кроме того, вдвое сократился ввоз импортных овощей (до 463 тысяч тонн с 866 тысяч тонн). Аналитик Росбанка Кошелев указывает, что рост производства в сельском хозяйстве не только повышает продовольственную безопасность страны, но и защищает население от дополнительных курсовых шоков, если они будут происходить.

Уязвимые отрасли

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев отметил высокие темпы роста агропромышленного комплекса в России
Однако, с другой стороны, эксперты указывают — ряд отраслей в случае открытия поставок зарубежной продукции могут оказаться под ударом. "Продукция из Европы, в частности — фрукты и овощи из Польши, молочная продукция, будут возвращаться на рынок, так как в этих сегментах импортозамещение полностью не состоялось", — поясняет Снитко из Газпромбанка.

"Большой успех российские производители продемонстрировали в замещении импортных огурцов и некоторых овощей, свежих сыров короткого срока созревания, мяса и многих готовых продуктов, но по некоторым позициям Россия все еще крупный импортер — аквакультурная рыба, яблоки, томаты", — добавляет она.

Эксперт Аналитического центра при правительстве отмечает, что наиболее уязвимым в случае отмены продэмбарго остается молочный сектор. "В основном это связано с более высокими издержками производства молока в России по сравнению с другими странами и прежде всего – странами Евросоюза. Для российского молочного животноводства такая конкуренция может оказаться непосильной", — продолжает Титов.

Однако, по словам исполнительного директора "Руспродсоюза", производители прекрасно понимают, что рано или поздно российский рынок будет открыт для иностранной продукции. "Поэтому отмена санкционного режима не должна негативно отразиться на развитии российского АПК", — уверен Востриков.

Молот возмездия
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Молот возмездия
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Экономика
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