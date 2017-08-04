Эксперт: расширение санкций против России из-за Siemens было ожидаемым

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Расширение санкций ЕС против РФ из-за скандала с турбинами Siemens было ожидаемым, но такое решение в Брюсселе приняли не для раскручивания санкционной спирали, а потому что не могли не принять ответных мер, сказал РИА Новости заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО МИД РФ Николай Кавешников.

Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юридических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список санкций ЕС по делу Siemens попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".

"Естественно, в рамках принятой в ЕС санкционной логики должно было быть некое решение, и оно было вполне ожидаемо. Весь вопрос в том, кто именно мог быть затронут этими дополнительными санкциями. Но то, что санкции ограничены именно теми лицами, которые непосредственно причастны к этой ситуации, показывает, что Европейский союз принял свое решение не с целью дальнейшей эскалации санкционной напряженности, а просто потому, что вынужден был отреагировать", — сказал Кавешников.

По словам эксперта, для трех физических и юридических лиц, которые были включены в санкционные списки, это решение может быть неприятно, особенно для коммерческих компаний.

"Но если оценивать влияние этого решения на экономику России, то особо негативных последствий я не вижу", — сказал Кавешников.

По его словам, с точки зрения ЕС расширение санкционного списка логично, потому что "по мнению европейских политиков указанные российские лица считаются виновными в нарушении действующих санкций".

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

Арбитраж Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к "дочке" "Ростеха" — "Технопромэкспорту" (ТПЭ). Иск связан с возможными поставками в обход санкций ЕС турбин Siemens для электростанций в Крыму. ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт. В начале июля агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков, занимающихся их установкой, есть компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.