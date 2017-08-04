Индонезия намерена закупить у России восемь истребителей Су-35

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индонезия намерена закупить у России восемь новейших многоцелевых истребителей Су-35, в дальнейшем их число может возрасти до 16, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Вахид Суприяди.

Россия и Индонезия в течение последних двух лет ведут переговоры о поставке партии истребителей поколения 4++ Су-35. Как сообщал ранее в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, Москва и Джакарта достигли принципиальных решений о закупке самолетов.

"Пока у нас в планах закупка восьми самолетов, однако, возможно, со временем, мы увеличим их число до 16. У нас уже есть одна эскадрилья российских Су-25", — сказал Суприяди.

Как отметил дипломат, сейчас этот вопрос находится на финальной стадии обсуждения. В частности, по его словам, РФ и Индонезия согласовывают формат встречной торговли (разновидность сделок, в которых одна сторона поставляет другой изделия, а контрагент реализует в адрес партнера свои продукты). "Надеемся, что уже в ближайшее время будет достигнуто соглашение", — заявил посол.

При этом собеседник агентства уклонился от ответа на вопрос о том, в пределах каких сроков следует ожидать достижения окончательной договоренности по поставкам Су-35 в Индонезию. "Я не решусь озвучить сроки, поскольку в настоящее время стороны согласовывают ряд технических моментов. Лично я хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее", — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что переговоры по Су-35 заняли много времени "в силу ряда особых условий технического обеспечения самолетов". "Однако основные детали уже согласованы, остались только технические моменты", — заключил Суприяди.

Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги (УВТ). В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.