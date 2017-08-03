Китай приступил к строительству второй крупнейшей в мире ГЭС

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Строительство второй крупнейшей в мире электростанции Байхэтань стартовало в четверг в на реке Цзиньша в юго-западной части Китая на территории провинций Сычуань и Юньнань, сообщает телеканал CGTN.

В настоящий момент Байхэтань является крупнейшей строящейся электростанцией. Полностью завершить строительство ГЭС планируется в 2022 году, когда она будет полностью пущена в эксплуатацию ее мощность составит 16 ГВт, а среднегодовая выработка достигнет 60,24 тераватт-часов.

Возведение дамбы для гидроэлектростанции началось в 2008 году, после завершения строительства в 2021 году она станет третьей по объему тела плотины дамбой в Китае и четвертой в мире.

Мощности ГЭС будут реализовываться посредством 16 гидротурбин мощностью 1000 мегаватт каждая.

Самой крупной ГЭС в мире считается гидроэлектростанция "Три ущелья" на реке Янцзы в китайской провинции Хубэй.