Европейский бизнес выразил несогласие с новыми санкциями США

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выразила несогласие с новыми антироссийскими санкциями Вашингтона.

"В ассоциации убеждены, что именно бизнес является одним из важных связующих звеньев между государствами и людьми, и принципы свободной торговли не должны быть подвержены подобным ограничениям", — говорится в заявлении АЕБ. Эта организация объединяет более 500 компаний из ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли и является основным представителем интересов иностранных инвесторов как в России, так и в Евразийском экономическом союзе.

Ассоциация призвала глав государств и правительств Евросоюза, США и России выработать новую линию поведения, которая "позволила бы отделить бизнес от политики и найти общее, взаимоприемлемое решение в духе мира и согласия".

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, предполагающий расширение некоторых секторальных санкций против экономики России.

В частности, документ сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Закон также предполагает, что глава государства сможет вводить санкции против лиц, которые вкладывают в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов в год или миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".