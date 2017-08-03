Европейский бизнес выразил несогласие с новыми санкциями США

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выразила несогласие с новыми антироссийскими санкциями Вашингтона.
Ассоциация призвала глав государств и правительств Евросоюза, США и России выработать новую линию поведения, которая "позволила бы отделить бизнес от политики и найти общее, взаимоприемлемое решение в духе мира и согласия".
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, предполагающий расширение некоторых секторальных санкций против экономики России.
Закон также предполагает, что глава государства сможет вводить санкции против лиц, которые вкладывают в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов в год или миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".