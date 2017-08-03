Титов призвал ГП выработать критерии освобождения бизнесменов из СИЗО

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Генпрокуратура должна выработать критерии освобождения предпринимателей из СИЗО, если следствию не удается доказать необходимость содержать их под стражей, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что предприниматели должны освобождаться от заключения под стражу, если правоохранительные органы не ведут в их отношении активных следственных действий. По его словам, "это нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре, если потребуется, внести изменения в закон". Главное, подчеркнул президент, чтобы решения были приняты оперативно. Путин отметил, что действующее законодательство предусматривает особый порядок применения мер, обеспечивающих проведение следствия в отношении предпринимателей.

Проблема сохраняется

"Решение вопроса заключается в том, чтобы прокуратура, как надзирающее ведомство, выработало четкие критерии освобождения предпринимателей из СИЗО, если следствию не удается доказать необходимости содержать их за решеткой", — сказал Титов РИА Новости.

"Мы очень рады, что президент четко и ясно заявил о пагубности нынешней практики затягивания содержания предпринимателей в СИЗО. Эту тему мы развиваем уже несколько лет. Заключение бизнесменов под стражу слишком часто используется силовиками как средство давления, в том числе и в собственных корыстных интересах", — отметил бизнес-омбудсмен.

Титов пояснил, что в статье 108 УПК РФ уже сегодня содержится запрет на заключение предпринимателей под стражу, однако вплоть до начала 2017 года следователи, как правило, обходили его, заявляя, что фигуранты дел – обычные мошенники, а не предприниматели. По его словам, ситуацию до некоторой степени изменило постановление ВС "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности". Количество бизнесменов, содержащихся в СИЗО, уменьшилось.

"И все же проблема сохраняется. Мы получаем немало обращений, в которых предприниматели жалуются, что следствие по несколько месяцев не предпринимает никаких действий, но при этом выступает за продление содержания под стражей. Сейчас Путин, как мы видим, прямо осудил подобную практику", — заключил бизнес-омбудсмен.