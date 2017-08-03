Титов поддержал предложение запретить следствию изымать серверы предприятий

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает "голосом разума" предложение запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при обысках на предприятиях, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства ранее в четверг заявил, что изъятие жестких дисков и серверов может приводить к приостановке работы предприятий. Если следствию нужно, достаточно снять копии, считает президент РФ.

"Что касается предложения о запрете изымать серверы и жесткие диски при обысках на предприятиях, то это простой голос разума. Изъятие серверов – это практически стопроцентная остановка работы предприятия, это ущерб для бизнеса, для персонала, для бюджета, который не может получать налоги. Плюс очень весомая "дубина", которой, опять же, нечистоплотные следователи могут угрожать несговорчивым бизнесменам", — сказал Титов РИА Новости.