Собянин считает, что экономическая активность возвращается в Москву

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Экономическая активность возвращается, об этом свидетельствует всплеск объема инвестиций в столичный регион и позитивная динамика по регистрации предприятий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как заявил Собянин на встрече с российским премьером, экономика Москвы "адаптировалась к тем условиям, которые сегодня есть и международным, и внутренним, и экономическим, и в области макроэкономики".

"По ряду показателей мы видим, что объем инвестиций не снижается, а увеличивается. Эта тенденция происходила и в предыдущие годы, но по первому кварталу нынешнего года мы видим всплеск инвестиций. Думаю, что выровняется в дальнейшем, тем не менее, это уже серьезная позитивная динамика, заданная с начала года", — сказал Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что второй год наблюдается значительный рост экспорта среди тех товаров, которые производятся в Москве: в прошлом году в столице приблизились к 40% роста, в этом году – уже более 50% роста.

"Это как раз говорит о том, что промышленность не только импортозамещением занимается, но и выходом на рынки, на международные рынки, в силу того, что становится более конкурентоспособной, исходя из курсовой разницы и того, что начали выходить с новыми продуктами и замещать эти рынки своими товарами. Это очень позитивная динамика", — сказал Собянин.

По его словам, второй год позитивна динамика по регистрации предприятий. В настоящий момент, пояснил мэр, снимается с регистраций много предприятий, которые не работают на протяжении многих лет, но новых предприятий регистрируется все больше и больше.

"Это говорит о том, что экономическая активность возвращается", — подытожил мэр.

Медведев на это ответил, что очень важно закрепить все указанные тенденции.

"Многие экономические процессы, которые начинаются в Москве, потом распространяются по всей территории государства в рамках общероссийской экономики. Поэтому, конечно, очень важно закрепить все те тенденции, о которых вы сказали – и по инвестициям в основной капитал, и по объему торговли, и конечно, по экспорту. Это вообще очень важный показатель. Понятно, что у Москвы в этом смысле, особые условия, потому что Москва крупнейший город. И тем не менее экспорт продукции реального сектора является ключевым показателем, на который мы сегодня ориентируемся", — сказал он.