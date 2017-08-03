США
3.083 августа16:43МСК
USD60.75+0.17
EUR71.95+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Собянин считает, что экономическая активность возвращается в Москву

15:1303.08.2017
(обновлено: 16:18 03.08.2017)
01612
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 3 августа 2017Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 3 августа 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Экономическая активность возвращается, об этом свидетельствует всплеск объема инвестиций в столичный регион и позитивная динамика по регистрации предприятий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как заявил Собянин на встрече с российским премьером, экономика Москвы "адаптировалась к тем условиям, которые сегодня есть и международным, и внутренним, и экономическим, и в области макроэкономики".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи. 3 августа 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Собянин рассказал, что доходы москвичей растут даже с учетом инфляции
"По ряду показателей мы видим, что объем инвестиций не снижается, а увеличивается. Эта тенденция происходила и в предыдущие годы, но по первому кварталу нынешнего года мы видим всплеск инвестиций. Думаю, что выровняется в дальнейшем, тем не менее, это уже серьезная позитивная динамика, заданная с начала года", — сказал Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что второй год наблюдается значительный рост экспорта среди тех товаров, которые производятся в Москве: в прошлом году в столице приблизились к 40% роста, в этом году – уже более 50% роста.

"Это как раз говорит о том, что промышленность не только импортозамещением занимается, но и выходом на рынки, на международные рынки, в силу того, что становится более конкурентоспособной, исходя из курсовой разницы и того, что начали выходить с новыми продуктами и замещать эти рынки своими товарами. Это очень позитивная динамика", — сказал Собянин.

По его словам, второй год позитивна динамика по регистрации предприятий. В настоящий момент, пояснил мэр, снимается с регистраций много предприятий, которые не работают на протяжении многих лет, но новых предприятий регистрируется все больше и больше.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Собянин возглавил национальный рейтинг мэров за июнь-июль 2017 года
"Это говорит о том, что экономическая активность возвращается", — подытожил мэр.

Медведев на это ответил, что очень важно закрепить все указанные тенденции.

"Многие экономические процессы, которые начинаются в Москве, потом распространяются по всей территории государства в рамках общероссийской экономики. Поэтому, конечно, очень важно закрепить все те тенденции, о которых вы сказали – и по инвестициям в основной капитал, и по объему торговли, и конечно, по экспорту. Это вообще очень важный показатель. Понятно, что у Москвы в этом смысле, особые условия, потому что Москва крупнейший город. И тем не менее экспорт продукции реального сектора является ключевым показателем, на который мы сегодня ориентируемся", — сказал он.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена