Остались без денег: "Газпром" сократил транзит газа через Украину

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. "Газпром" сократил транзит газа через территорию Украины. По данным "Ведомостей", российская компания перевела часть поставок на трубопровод OPAL.

OPAL — это сухопутное продолжение газопровода "Северный поток", доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны.

Сейчас Opal является крупнейшим в Германии инфраструктурным энергетическим проектом. Газопровод проходит от Грейфсвальда до Ольбернхау и соединяет "Северный поток" с газотранспортными сетями Европы.

Транзит в минусе

Первого августа прошли первые за долгое время торги на свободные мощности OPAL. "Газпром" получил доступ к 40% от них. В итоге второго августа загрузка трубопровода увеличилась с 56 миллионов до 71,5 миллиона кубометров в сутки.

Во вторник средняя загрузка трубопровода была 2,337 миллиона кубометров в час, в среду, с наступлением новых газовых суток, она достигла 2,976 миллиона.

На фоне высокой загруженности OPAL заявка на транзит газа через Украину через станцию "Вельке-Капушаны" снизилась, по данным словацкого оператора Eustream, с 161 миллионов во вторник до 147,6 миллиона в среду. Вечером в среду заявка была скорректирована до 155,1 миллиона.

Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко заявил "Ведомостям", что "Газпром", постоянно заявляющий о желании отказаться от поставок голубого топлива через Украину, будет по максимуму использовать мощности OPAL.

Возможные потери Киева, который за счет OPAL может лишиться около 20 процентов годового транзита, он оценил в 400 миллионов долларов.

OPAL будет востребован

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что трубопровод OPAL имеет неплохие перспективы.

"Это более эффективный финансово и с точки зрения оптимизации потоков маршрут доставки газа. По мере приближения отопительного сезона, думаю, процесс будет нарастать. В сентябре планируются работы по проверке "Северного потока", он будет остановлен для технического обслуживания. Поэтому как с раз с нового газового года, который стартует 1 октября, OPAL будет использоваться в полном объеме", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, украинские власти не смогут противодействовать использованию OPAL.

"Украина будет кричать, что ее грабят и убивают, но ситуация такова, что если "Газпрому" выгоднее прокачивать газ через "Северный поток", его партнерам удобно получать его по этому маршруту, здесь Украине будет достаточно сложно что-то сделать", — подчеркнул Гривач.

Эксперт напомнил, что Киев и так необоснованно обогащался на протяжение последних пяти лет, пока мощности OPAL были заблокированы.

"Сейчас мы приходим к равновесной рыночной ситуации", — добавил Алексей Гривач.

Что ждет Украину

О перспективах транзита газа через Украину в конце июня рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, к 2020 году этот показатель может снизиться в несколько раз.

"Оптимизация газотранспортных мощностей в центральном коридоре и… перестройка газотранспортных потоков на территории России предопределяет, что к началу 2020 года возможный потенциальный объем транзита через территорию Украины в центральном коридоре будет составлять от 10 до 15 миллиардов кубометров газа", — заявил Миллер.

В 2016 году транзит российского газа через Украину вырос сразу на 23 процента — до 82,2 миллиарда кубов. В январе-апреле 2017 года транзит также увеличился.

Позиция Киева

Нерадостные для себя перспективы признали в Киеве. В начале июля замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко заявила, что в случае потери транзита российского газа власти будут пересматривать возможности своей газотранспортной системы и подземных хранилищ.

"Думаю, что правительству удастся надлежащим образом к этому подготовиться. Например, уже сейчас обсуждается возможность использования наших подземных хранилищ газа как так называемых хабов для хранения газа из ЕС, изучаются возможности таких проектов. То есть в случае отсутствия транзита будут, конечно, пересмотрены возможности ГТС и подземных газовых хранилищ, возможно, немного будет изменен их функционал, их назначение. Мне кажется, что идея газового хаба очень интересна", — сказала чиновница в эфире украинского Пятого канала.

Недовольство украинских властей вызывает, в частности, проект "Северный поток — 2", который предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод не преследует экономических или энергетических целей, а призван лишь "отомстить" Киеву.

В интервью украинским телеканалам Порошенко отметил, что с помощью нового газопровода Москва намерена лишить Украину двух миллиардов долларов, которая та получает сейчас за транзит топлива.