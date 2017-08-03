Остались без денег: "Газпром" сократил транзит газа через Украину

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. "Газпром" сократил транзит газа через территорию Украины. По данным "Ведомостей", российская компания перевела часть поставок на трубопровод OPAL.
Сейчас Opal является крупнейшим в Германии инфраструктурным энергетическим проектом. Газопровод проходит от Грейфсвальда до Ольбернхау и соединяет "Северный поток" с газотранспортными сетями Европы.
Транзит в минусе
Первого августа прошли первые за долгое время торги на свободные мощности OPAL. "Газпром" получил доступ к 40% от них. В итоге второго августа загрузка трубопровода увеличилась с 56 миллионов до 71,5 миллиона кубометров в сутки.
Во вторник средняя загрузка трубопровода была 2,337 миллиона кубометров в час, в среду, с наступлением новых газовых суток, она достигла 2,976 миллиона.
Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко заявил "Ведомостям", что "Газпром", постоянно заявляющий о желании отказаться от поставок голубого топлива через Украину, будет по максимуму использовать мощности OPAL.
Возможные потери Киева, который за счет OPAL может лишиться около 20 процентов годового транзита, он оценил в 400 миллионов долларов.
OPAL будет востребован
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что трубопровод OPAL имеет неплохие перспективы.
По его словам, украинские власти не смогут противодействовать использованию OPAL.
"Украина будет кричать, что ее грабят и убивают, но ситуация такова, что если "Газпрому" выгоднее прокачивать газ через "Северный поток", его партнерам удобно получать его по этому маршруту, здесь Украине будет достаточно сложно что-то сделать", — подчеркнул Гривач.
Эксперт напомнил, что Киев и так необоснованно обогащался на протяжение последних пяти лет, пока мощности OPAL были заблокированы.
"Сейчас мы приходим к равновесной рыночной ситуации", — добавил Алексей Гривач.
Что ждет Украину
"Оптимизация газотранспортных мощностей в центральном коридоре и… перестройка газотранспортных потоков на территории России предопределяет, что к началу 2020 года возможный потенциальный объем транзита через территорию Украины в центральном коридоре будет составлять от 10 до 15 миллиардов кубометров газа", — заявил Миллер.
В 2016 году транзит российского газа через Украину вырос сразу на 23 процента — до 82,2 миллиарда кубов. В январе-апреле 2017 года транзит также увеличился.
Позиция Киева
"Думаю, что правительству удастся надлежащим образом к этому подготовиться. Например, уже сейчас обсуждается возможность использования наших подземных хранилищ газа как так называемых хабов для хранения газа из ЕС, изучаются возможности таких проектов. То есть в случае отсутствия транзита будут, конечно, пересмотрены возможности ГТС и подземных газовых хранилищ, возможно, немного будет изменен их функционал, их назначение. Мне кажется, что идея газового хаба очень интересна", — сказала чиновница в эфире украинского Пятого канала.
В июне президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод не преследует экономических или энергетических целей, а призван лишь "отомстить" Киеву.
В интервью украинским телеканалам Порошенко отметил, что с помощью нового газопровода Москва намерена лишить Украину двух миллиардов долларов, которая та получает сейчас за транзит топлива.