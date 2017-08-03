"Русгидро" ввело в эксплуатацию три гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС

Нижне-Бурейская ГЭС, где были введены в эксплуатацию три гидроагрегата. 3 августа 2017

Нижне-Бурейская ГЭС, где были введены в эксплуатацию три гидроагрегата. 3 августа 2017

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. "Русгидро" в присутствии президента РФ Владимира Путина ввело в эксплуатацию три гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.

Путину рассказали, что при создании станции были соблюдены все необходимые технологии, особенное внимание было уделено решению задач сохранения экологического баланса. Глава государства прошел в центр управления, где ему доложили о готовности трех агрегатов, после чего Путин дал команду на их запуск.

После того, как три турбины были запущены, президент поздравил собравшихся в центре управления специалистов с запуском ГЭС. "Это первая гидроэлектростанция такого уровня, такого масштаба, которая построена в современной России, первый такой огромный, мощный, я бы сказал, красивый с точки зрения технического дизайна и очень современный объект", — сказал Путин.

В гидроэлектростанции учтены "все проблемы, с которыми гидроэнергетика столкнулась в предыдущие годы, в том числе на Саяно-Шушенской ГЭС", отметил глава государства.

"Все это проанализировано, все это вложено в проект и реализовано с тем, чтобы станция работала эффективно, ритмично и не создавала бы не только никаких проблем, а наоборот, возможности для развития региона Дальнего Востока", — сказал Путин.

Он напомнил, что решение о строительстве станции было принято в 2010 году. ГЭС должна выполнять комплексные задачи и по производству дополнительной электроэнергии, и защите региона от наводнений.

Когда станция только закладывалась, Путин согласно традициям, принятым в этой сфере, бросил свои часы в первый куб бетона, ознаменовавший начало возведения гидроэлектростанции. В ответ на вопрос журналистов, не жало ли ему своих часов, президент тогда сказал, что "для такого дела не жалко".

Нижне-Бурейская ГЭС

Нижне-Бурейская ГЭС строится с 2010 года на реке Бурея в Амурской области. Является контррегулятором Бурейской ГЭС — второй станции Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка — 1,65 миллиарда кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС.

Сооружение станции является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы "Русгидро". Как сообщалось, в апреле Нижне-Бурейская ГЭС начала завершающий этап комплексных испытаний первого гидроагрегата: постановку под нагрузку. Станция в тестовом режиме выдала свои первые киловатты в объединенную энергосистему Дальнего Востока.

В июле началось заполнение водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС с промежуточной отметки 128 м до нормального подпорного уровня — 138 м, предусмотренного проектом.

В конце прошлого месяца компания сообщила о завершении монтажа и испытаний на холостом ходу (без включения в сеть) гидроагрегата N3 строящейся Нижне-Бурейской ГЭС.

"На сегодняшний день строительство станции близится к завершению. Окончено строительство правобережной бетонной плотины, возведены основные сооружения водосбросной плотины и здания ГЭС, осыпана русловая плотина и сооружен ее противофильтрованный элемент — "стена в грунте", — говорится в материалах к запуску.