США
3.083 августа13:41МСК
USD60.75+0.17
EUR71.95+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

"Русгидро" ввело в эксплуатацию три гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС

13:1403.08.2017
(обновлено: 13:25 03.08.2017)
02900
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНижне-Бурейская ГЭС, где были введены в эксплуатацию три гидроагрегата. 3 августа 2017Нижне-Бурейская ГЭС, где были введены в эксплуатацию три гидроагрегата. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. "Русгидро" в присутствии президента РФ Владимира Путина ввело в эксплуатацию три гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин ознакомился с ходом запуска в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС
Путину рассказали, что при создании станции были соблюдены все необходимые технологии, особенное внимание было уделено решению задач сохранения экологического баланса. Глава государства прошел в центр управления, где ему доложили о готовности трех агрегатов, после чего Путин дал команду на их запуск.

После того, как три турбины были запущены, президент поздравил собравшихся в центре управления специалистов с запуском ГЭС. "Это первая гидроэлектростанция такого уровня, такого масштаба, которая построена в современной России, первый такой огромный, мощный, я бы сказал, красивый с точки зрения технического дизайна и очень современный объект", — сказал Путин.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017

В гидроэлектростанции учтены "все проблемы, с которыми гидроэнергетика столкнулась в предыдущие годы, в том числе на Саяно-Шушенской ГЭС", отметил глава государства.

"Все это проанализировано, все это вложено в проект и реализовано с тем, чтобы станция работала эффективно, ритмично и не создавала бы не только никаких проблем, а наоборот, возможности для развития региона Дальнего Востока", — сказал Путин.

Он напомнил, что решение о строительстве станции было принято в 2010 году. ГЭС должна выполнять комплексные задачи и по производству дополнительной электроэнергии, и защите региона от наводнений.

Когда станция только закладывалась, Путин согласно традициям, принятым в этой сфере, бросил свои часы в первый куб бетона, ознаменовавший начало возведения гидроэлектростанции. В ответ на вопрос журналистов, не жало ли ему своих часов, президент тогда сказал, что "для такого дела не жалко".

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов на церемонии запуска в эксплуатацию трех гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов на церемонии запуска в эксплуатацию трех гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017

Нижне-Бурейская ГЭС

Нижне-Бурейская ГЭС строится с 2010 года на реке Бурея в Амурской области. Является контррегулятором Бурейской ГЭС — второй станции Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка — 1,65 миллиарда кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС.

Сооружение станции является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы "Русгидро". Как сообщалось, в апреле Нижне-Бурейская ГЭС начала завершающий этап комплексных испытаний первого гидроагрегата: постановку под нагрузку. Станция в тестовом режиме выдала свои первые киловатты в объединенную энергосистему Дальнего Востока.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Путин осмотрел Нижне-Бурейскую ГЭС и сфотографировался с ее сотрудниками

В июле началось заполнение водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС с промежуточной отметки 128 м до нормального подпорного уровня — 138 м, предусмотренного проектом.

В конце прошлого месяца компания сообщила о завершении монтажа и испытаний на холостом ходу (без включения в сеть) гидроагрегата N3 строящейся Нижне-Бурейской ГЭС.

"На сегодняшний день строительство станции близится к завершению. Окончено строительство правобережной бетонной плотины, возведены основные сооружения водосбросной плотины и здания ГЭС, осыпана русловая плотина и сооружен ее противофильтрованный элемент — "стена в грунте", — говорится в материалах к запуску.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов и президент РФ Владимир Путин на Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов и президент РФ Владимир Путин на Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017
Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена