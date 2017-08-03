"Роснефть" постарается минимизировать эффект санкций США, заявил Сечин

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Санкции США начинают действовать против тех, кто их вводит; "Роснефть" будет работать так, чтобы минимизировать их эффект, заявил журналистам глава российской компании Игорь Сечин.

"Мне жаль, что Exxon пострадал, 2 миллиона долларов им выписали штраф за общение с нами. То есть санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно", — сказал Сечин.

"Ограничены полномочия президента США. И собственно, мне иногда кажется, что самые большие санкции вводятся именно против него, а не против нас. Так что посмотрим, как это будет нравиться тем, кто принимает решения. Ну а мы будем искать возможность работать так, чтобы действия санкций минимизировать", — заявил он.

"Последствия есть позитивные, есть и негативные. Негативные начинают работать против американских партнеров. А позитивные вы скоро узнаете — в течение ближайших 4 дней", — добавил Сечин.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал новый пакет антироссийских санкций. Закон, в частности, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла о всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.