Сечин рассказал о перспективах работы "Роснефти" с Венесуэлой

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. "Роснефть" будет продолжать работать с Венесуэлой и наращивать объемы сотрудничества, заявил журналистам глава компании Игорь Сечин.

"Это страна с запасами углеводородов номер один в мире, и с этой точки зрения любая нефтегазовая компания должна стремится работать в этой стране", — заявил Сечин.

Он также заметил, что "Роснефть" развивает добычные проекты на территории Венесуэлы — в настоящее время ежегодно добывается 9 миллионов нефти в год. "Занимаемся трейдингом. И как я уже неоднократно повторял — мы никогда оттуда не уйдем. Никто не сможет нас оттуда выгнать. Мы будем работать с Венесуэлой и будем наращивать объемы нашего сотрудничества", — подытожил Сечин.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Протесты продолжаются и после созыва НУС, так как оппозиция считает это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 120 человек.