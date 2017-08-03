МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. "Газпром" перекинул на трубопровод OPAL, принимающий газ из "Северного потока", часть голубого топлива с украинского направления, пишет газета "Ведомости".

Первого августа были проведены первые за долгое время торги на свободные мощности OPAL. "Газпром" получил доступ к 40% от них. В итоге второго августа загрузка трубопровода, по данным оператора OPAL Gastransoprt увеличилась с 56 миллионов до 71,5 миллиона кубометров в сутки.

Во вторник средняя загрузка трубопровода была 2,337 миллиона кубометров в час, в среду, с наступлением новых газовых суток, она достигла 2,976 миллиона.

На фоне высокой загруженности OPAL заявка на транзит газа через Украину через станцию "Вельке-Капушаны" снизилась, по данным словацкого оператора Eustream, с 161 миллионов во вторник до 147,6 миллиона в среду. Вечером в среду заявка была скорректирована до 155,1 миллиона.

Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко заявил изданию, что "Газпром", постоянно заявляющий о желании отказаться от поставок голубого топлива через Украину, будет по максимуму использовать мощности OPAL.

Возможные потери Киева, который за счет OPAL может лишиться около 20% годового транзита, он оценивает в 400 миллионов долларов.

Для "Газпрома" транспортировка газа по северному маршруту значительно выгоднее, отмечает замдиректора Фонда национальной безопасности Алексей Гривач.

"Уверен, "Газпром" законтрактует весь доступный объем и уже в ближайшее время будет использовать OPAL по максимуму", — заявил он "Ведомостям".

В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к OPAL.

В декабре правительство Польши и компания PGNiG обжаловали решение Еврокомиссии в суде, заявив, что допуск "Газпрома" к OPAL создает угрозу нарушения или прекращения газовых поставок в ЕС. В итоге в конце месяца Европейский суд приостановил решение ЕК.

На прошлой неделе суд ЕС отменил ограничения на доступ к мощностям Opal для "Газпрома".