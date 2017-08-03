Alibaba запустит многоэтажный автомат по продаже машин

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group к концу этого года намерена запустить в работу первый на территории Китая вендинговый автомат по продаже автомобилей, говорится в заявлении компании.

Проект инициировала дочерняя компания Alibaba – интернет-площадка Tmall.com. Генеральный менеджер компании Юй Вэй сообщил, что клиенты смогут на своем смартфоне выбрать одну из машин, находящихся в гигантском гараже, оплатить заказ и через несколько минут автомобиль будет доставлен на нижний этаж, где покупатель его сможет забрать.

"Это сделает покупку автомобилей таким же простым процессом как покупка банки газировки", — сказал Юй Вэй.

Приобретать автомобили в вендинговом аппарате смогут клиенты с хорошим рейтингом Sesame Credit (рейтинговая система Alibaba, которая начисляет пользователям баллы исходя из их потребительского поведения). Любой, у кого есть больше 750 баллов сможет выбрать понравившуюся модель автомобиля онлайн, оплатить первый взнос в размере 10% стоимости машины, после чего забрать ее. Далее клиент должен вносить ежемесячный платеж через систему Alipay до полной выплаты стоимости товара.

Подобный автомат высотой в 15 этажей заработал в мае этого года в Сингапуре, он вмещает 60 автомобилей. Еще раньше технология появилась в американском городе Нэшвилл.

Alibaba в последнее время часто проводит различные акции по продаже элитных автомобилей, которые пользуются в Китае большим спросом. Так, в прошлом году Maseratiпродали 100 машин за 18 секунд в ходе "flash-sale" на Tmall, который ознаменовал открытие флагманского магазина автоконцерна на интернет-площадке. Автомобильный бренд Alfa Romeo также прибег к " flash-sale" в марте прошлого года, тогда за 33 секунды было распродано 350 автомобилей модели Giulia Milano.

Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.