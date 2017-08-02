Биткоин разделился на два: что будет с рынком криптовалют

МОСКВА, 2 августа — РИА Новости, Мария Салтыкова. Самая дорогая в мире криптовалюта — биткоин, капитализация которой сейчас более 44 миллиардов долларов, 1 августа разделилась на две части: классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Это было сделано для того, чтобы оптимизировать работу системы для массовых пользователей, ускорив проведение платежей и снизив комиссии. Рынок криптовалют между тем все чаще сравнивают с финансовой пирамидой: по мнению Минэкономразвития России, курс биткоина может рухнуть в любой момент.

Как биткоин настолько подорожал

Биткоин не привязан к другим национальным валютам или активам, его ценность не подкрепляется ничем, кроме доверия его держателей. Курс валюты устанавливается на виртуальных биржах, где ее обменивают на реальные деньги. До 2011 года курс одного биткоина составлял менее 1 доллара, но затем начал расти. В ноябре-декабре 2013 года за один биткоин предлагали уже более 1,2 тысячи долларов. Однако уже через месяц цена упала более чем в пять раз.

Весной прошлого года курс опять пошел вверх, и к 12 июня 2017 года биткоин достиг исторического максимума — 3 тысячи долларов. По состоянию на 2 августа он стоит уже 2,7 тысячи долларов.

Для чего понадобился Bitcoin Cash

Чтобы стать обладателем биткоина, надо завести себе электронный кошелек: пользователь может как купить криптовалюту, так и получить с помощью майнинга (в этом случае он должен установить себе специальное программное обеспечение и достаточно мощную видеокарту — за использование своих ресурсов майнерам перечисляется небольшой объем биткоинов).

Для совершения каждой операции нужно получить подтверждение майнера, иначе мошенники могли бы продавать фальшивые биткоины. Если транзакция подтверждается, информация о ней добавляется в цепочку блоков (блокчейн). Этим обеспечивается децентрализованность системы: информацию в блокчейне нельзя подделать, она хранится на многих компьютерах. Таким образом, биткоин не подконтролен какой-то одной организации, как, например, рубль Центробанку в традиционной денежной системе.

Каждые десять минут в блокчейн можно добавить блок размером не более 1 Мб. Это ограничение было введено разработчиками, чтобы защитить систему от DDoS-атак. Растущая популярность биткоина привела к тому, что в мае этого года пользователи начали жаловаться , что для проведения платежей требуется несколько дней. Операцию можно было ускорить, но тогда пришлось бы платить высокую комиссию майнеру. Покупать себе что-то мелкое за криптовалюту стало невыгодно: нести такие издержки из-за небольших сделок не имело смысла.

Для решения этой проблемы разработчики криптовалюты запустили новый протокол работы блокчейна SegWit2x. Сообщалось, что это позволит увеличить размер добавляемых блоков до 2Мб в течение следующих трех месяцев. Большинство майнеров поддержали идею, но затем 1 августа небольшая группа разработчиков под руководством экс-инженера Facebook Амори Сечета произвела настоящую революцию, объявив о запуске криптовалюты Bitcoin Cash. Это почти то же самое, что и биткоин, но лимит на добавление данных увеличен сразу до 8 Мб.

Bitcoin Cash можно приобрести на тех же площадках. Если на момент разделения валют у пользователя уже были биткоины, сейчас его сбережения "удвоились": тратить оба вида валют можно независимо друг от друга, для этого надо только использовать кошелек с поддержкой новой валюты. На момент запуска Bitcoin Cash стоил в 7-8 раз меньше классического биткоина — около 350-370 долларов против 2900 долларов, по данным на полдень 2 августа, его стоимость выросла уже до 439 долларов.

Можно ли считать биткоин финансовой пирамидой

На глобальном уровне развитие криптовалют напоминает финансовую пирамиду, заявил 2 августа министр экономического развития Максим Орешкин. "Зачастую цены на них не отражают реальной стоимости такого актива. Это часто происходило с пирамидами у нас в стране в прошлые годы, сейчас мы видим, что похожая ситуация на глобальном уровне происходит с некоторыми криптовалютами", — заявил Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Эксперты, опрошенные РИА Новости, не согласны с такой формулировкой. "Это терминологически неверно: финансовые пирамиды — это всегда пирамиды долгов. Это то, что делал Мавроди", — пояснил аналитик Финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. Основатель "МММ" обещал своим вкладчикам гарантированный высокий доход, в случае с криптовалютами нет какой-то одной организации или лица, которое выступило бы с таким заявлением.

"В биткоине никто никому ничего не гарантирует, и все об этом знают. Точно так же на рынке акций — вам никто не гарантирует, что бумаги какой-то компании будут дорожать или падать", — отметил эксперт.

У вас есть биткоины? Да, осваиваю новые способы накоплений

Нет, не доверяю криптовалюте

А что это?

У меня нет сбережений Результаты 5.8% Да, осваиваю новые способы накоплений

38.9% Нет, не доверяю криптовалюте

27.1% А что это?

28.2% У меня нет сбережений Все опросы Голосовать

Признаки "финансового пузыря" на рынке биткоина при этом действительно можно увидеть — рост его курса не обеспечен ничем, кроме увеличения числа пользователей. Но в отличие от долговых пирамид, которые рушатся "под ноль", "финансовые пузыри" так просто не схлопываются, указал Голубовский.

Он привел в пример пузырь доткомов, образовавшийся в 1990-х годах в результате взлета акций американских интернет-компаний, предлагавших использовать интернет для получения дохода. В 2000 году они потерпели крах, стоимость акций упала в пять раз, но это помогло отрасли консолидироваться — в итоге сильные игроки выжили, рост возобновился, и сегодня их котировки превышают достигнутые ранее пики.

То же самое, по словам эксперта, может ждать биткоин: даже если он внезапно подешевеет, в долгосрочной перспективе рост рынка криптовалюты продолжится. Тотального краха здесь ждать не стоит, обзоры по перспективам биткоина и других криптовалют уже начали выпускать крупнейшие инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America. Это значит, что он уже вписался в классическую финансовую индустрию, уверен Голубовский.

Кому выгодно пользоваться биткоином

"Это не средство заработать, это новый цифровой товар, это больше, чем купить и заработать на курсе", — уточняет технический директор биржи Safello, член совета директоров Blockchain. Community Алексей Брагин. По его словам, для обычных пользователей это может облегчить покупку товаров за рубежом — с помощью биткоинов можно переводить деньги куда угодно без банка: купить компьютер в США или в Японии и т.д.

"Я еще в 2010 году узнал, что такое биткоин, и тогда отнесся к нему очень скептически. Думал, ну, взломают протокол, и все не будет работать. Но его так и не удалось сломать, до сих пор не было ни одной серьезной проблемы, которую бы там пришлось устранять", — сообщил Брагин. По его мнению, сейчас биткоин только начал набирать популярность.

Но вкладывать последние деньги для того, чтобы купить ферму для майнинга, сейчас уже стало невыгодно. "В перспективе они (начинающие майнеры. — Прим. ред.) вложения свои окупят, но это будет не более весело, чем инвестиции в акции", — пояснил Голубовский. По его словам, использование биткоина может быть интересно прежде всего для стартаперов, которые собирают средства на свой проект с помощью краудфандинга (в этом случае они могут не отчитываться о собранном доходе налоговой инспекции). Это также может быть полезно тем, кто работает в международных корпорациях и получает зарплату в криптовалюте. Но в последнем случае им придется все-таки часть полученных средств обменивать на местные деньги.