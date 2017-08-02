Аналитики: удар санкций США придется на нефть и газ, но экономика выстоит

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти США выбрали топливно-энергетический сектор России основной болевой точкой для новых санкций. Это может создать риски для реализации новых нефтегазовых проектов, не только в РФ, но и затронуть энергетическую безопасность Европы, считают аналитики, бизнес и чиновники.

Последние три года научили российскую экономику жить в условиях внешних ограничений, компании и банки привыкли работать в условиях санкций, не отказываясь от финансовых планов.

Экономисты не ожидают бурной реакции рубля и массового бегства инвесторов из российских активов в ответ на новый виток санкций США, последствия на финансовом рынке могут быть лишь незначительными и краткосрочными.

"Есть ряд санкций, которые ужесточают порядок финансирования банков, накладывают дополнительные ограничения на энергетический сектор. Но, в принципе, с учетом того, что уже произошло с 2014 года, новые санкции уже не так страшны", — полагает главный аналитик банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Суть новых санкций



Президент США Дональд Трамп в среду подписал пакет антироссийских санкций, который, в том числе, расширяет ряд секторальных санкций.

В частности, новый закон сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла о всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

Новые санкции США предполагают, что президент сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно.

Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законопроекте отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Предусмотрены и ограничительные меры в отношении лиц, инвестирующих более 10 миллионов долларов или способствующих таким инвестициям, если данные вложения помогают РФ приватизировать государственные активы с целью незаконного обогащения чиновников правительства РФ, их семей и близких.

Энергетические проекты



Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что ужесточение санкций США напрямую ударит по бизнес-интересам европейских компаний и по энергетической безопасности Евросоюза, а также существенно ограничит полномочия президента США.

Британская BP не видит существенных неблагоприятных последствий, которые бы могли оказать на компанию новые санкции США против РФ, сообщил глава BP Боб Дадли. "На протяжении трех лет нам удавалось хорошо работать, соблюдая все указания. И нам кажется, что эти новые санкции не поменяют сложившуюся ситуацию", — резюмировал ранее он.

Председатель правления немецкой Wintershall Марио Мерен, который выступал против новых санкций США, полагает, что санкции против РФ не должны использоваться для продвижения собственных интересов, например, сбыта американского сжиженного природного газа.

"Кажется, теперь геоэкономика устанавливает правила игры, а мы, компании, чьи интересы и проекты она затрагивает, служим лишь мячиком для пинг-понга в ней", — говорил ранее Мерен.

Глава РСПП Александр Шохин также уверен, что санкционный режим используется США как элемент недобросовестной конкуренции для вытеснения российских компаний, прежде всего "Газпрома", с энергетического рынка Европы.

По словам замруководителя аналитического департамента инвестиционной компании "Совлинк" Ольги Беленькой, хотя санкционный удар направлен на ТЭК, даже на нефтегазовый сектор его влияние будет ограниченное, потому что санкции уже применяются к разработке на шельфе, к добыче сланцевой нефти, к новым проектам.

"Многое зависеть будет от того, удастся ли найти контрмеханизм в рамках того, чтобы те же европейские компании или азиатские могли бы участвовать в финансировании и технологической поддержке этих проектов. Если нет, то это будет достаточно негативно. Но для экономики в целом – не будет сильным ударом, но неприятно", — заметила она.

Финансовые риски



Глава Минфина России Антон Силуанов выражал надежду, что существенного оттока средств инвесторов из российских бумаг при введении новых санкций не будет.

Покупателями значительной части российских бумаг, в том числе ОФЗ, являются иностранные инвесторы, но это не спекулянты, а институциональные инвесторы, в частности, пенсионные фонды, которые проводят достаточно консервативную политику и подолгу держат приобретенные активы.

Новые санкции также предусматривают, что в течение полугода (180 дней) после принятия закона о санкциях против РФ Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

"Что может быть действительно неприятно – это возможность введения запрета иностранцам держать наш суверенный долг — если это произойдет, то приведет к значительному оттоку капитала, даже если эти санкции коснутся нового долга. Понятно, что многие решат избавиться от старого долга и сократить портфель других российских активов, не только ОФЗ", — пояснил Девятов из "Уралсиба".

По мнению руководителя группы исследований и прогнозирования АКРА Натальи Пороховой, российская экономика уже во многом приспособилась к санкциям США, и каждое новое расширение все меньше влияет на ее устойчивость. Финансовый сектор, по ее словам, тоже адаптировался: доля его внешнего долга снизилась с 13,5% в 2014 году до 9% в 2017 году, поэтому влияние новых ограничений на него будет незначительным.

"По валютному рынку, наверное, все-таки можно сказать, что реакция рынка не является чрезмерной, и, наверное, все-таки есть расчет на то, что ЦБ будет отчасти нейтрализовывать эти негативные импульсы для рубля", — полагает программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик.

Он пояснил, что с учетом того, что ослабление рубля может дать новый толчок к росту инфляции, ЦБ будет стараться его гасить за счет ужесточения своей риторики и поддержания относительно высокой процентной ставки. "В принципе, я думаю, что за счет действий ЦБ можно говорить о том, что курс рубля, наверное, существенно ослабевать не будет, благодаря этой достаточно жесткой и продуманной позиции ЦБ", — отметил экономист.

"Ожидание того, что этот закон будет подписан, и прохождение в Конгрессе уже отслеживалось рынком, уже оказывало давление на курс рубля. Даже при относительно высоких ценах на нефть рубль оставался под давлением, потому что санкции — это геополитические риски, напряженность, которая негативно влияла и влияет на курс рубля. В дальнейшем этот фактор будет оказывать давление на курс рубля, но многое будет зависеть от конъюнктуры рынка, цен на нефть", — пояснила Беленькая из "Совлинк".

Санкции росту не помеха



Санкции Запада помогли России обратить внимание на внутренние проблемы экономики, которая вошла в фазу активного роста, даже несмотря на сохранение низких цен на нефть, заявил во вторник министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, санкции в последние несколько лет научили Россию, что нужно рассчитывать в первую очередь на себя, на развитие собственных производств, развитие малого и среднего бизнеса — то, на что не будет влиять внешняя среда.

"На самом деле, макроэкономическая политика у нас выстроена таким образом, чтобы внешние шоки, связанные с санкциями, оказывали не очень серьезное влияние на российскую экономику. Поэтому надо решать свои собственные проблемы, смотреть на то, что у нас происходит и как развиваются наши предприятия, максимально стараться им помогать. И только вместе будем добиваться успехов, и санкции нам будут нипочем", — сказал министр.

Российская экономика во многом уже приспособилась к непростым внешним условиям, и последнее расширение санкций США в отношении России не нанесет ей существенного и непоправимого ущерба, согласен советник Института современного развития Никита Масленников.

"Хотя, конечно, мы не добираем из-за санкций, может быть, несколько десятых годового темпа роста ВВП. Но, тем не менее, все-таки мы можем констатировать определённую адаптацию нашего российского хозяйства к этим непростым внешним условиям", — заключил эксперт.