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Экономика

Минприроды предлагает разрешить индивидуальную добычу золота на Колыме

18:2302.08.2017
(обновлено: 18:45 02.08.2017)
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© РИА Новости / В. ПавловПерейти в фотобанкНа реке Колыме. Архивное фотоНа реке Колыме. Архивное фото
© РИА Новости / В. Павлов
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МАГАДАН, 2 авг – РИА Новости. Минприроды РФ в очередной раз предлагает разрешить добычу россыпного золота индивидуальным предпринимателям (так называемый вольный принос), но на этот раз только в Магаданской области. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Самородок золота весом 10,3 килограмма
© Фото : министерство природных ресурсов Хабаровского края
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Министерство предлагает внести изменения в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и закон "О недрах", согласно которым индивидуальные предприниматели (ИП), получившие лицензию на пользование недрами, могут добывать золото из россыпных месторождений Магаданской области. Обсуждение поправок продлится до 18 августа.

Долгая история

Инициатива нового законопроекта принадлежит властям Колымы. Еще в октябре 2015 года пресс-служба губернатора Магаданской области сообщала, что Госдума рассмотрит поправки в федеральный закон "О недрах", которые позволят Колыме стать пилотным регионом для отработки норм по легализации "вольного приноса" золота.

Слитки золота
© РИА Новости / Виталий Безруких
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Добыча золота частным лицам запрещена в России с 1954 года. В 1990-х годах власти Магаданской области впервые в новейшей истории России попытались изменить эту ситуацию, но безуспешно. В 2003 году аналогичный законопроект о вольном приносе Госдума и Совет Федерации уже принимали, но тогда его не подписал президент РФ Владимир Путин.

Другой законопроект, который снял бы существующие ограничения, рассматривается Госдумой с сентября 2010 года. Первое чтение он прошел в январе 2011 года.

Таким образом, законопроект, опубликованный Минприроды, стал далеко не первым в этой сфере. При этом его действие предлагается распространить только на Магаданскую область.

Суть законопроекта

Согласно предлагаемым поправкам, запасы месторождений, которые смогут разрабатывать индивидуальные старатели, не могут превышать 10 килограммов золота, площадь – 0,15 квадратных километра, а срок лицензии – 5 лет.

Добыча угля. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кроме этого, в границах этих участков не должно быть прогнозных ресурсов золота; участков недр, включенных в программы геологического изучения, или предлагаемых для предоставления в пользование участков недр федерального значения. Также участки не могут располагаться в границах особо охраняемых природных территорий.

Перечень участков, на которых смогут работать индивидуальные предприниматели, будет утверждать территориальный орган Роснедр. Для получения лицензии предпринимателю будет достаточно подать заявку, которую рассмотрит комиссия в течение 30 дней. При этом в пользовании ИП может быть только один участок.

Предполагается, что индивидуальный предприниматель будет иметь право добывать россыпное золото лично, без привлечения иных лиц на договорной основе, на глубине до 5 метров, без применения взрывных работ, а также без применения агломерационного, горно-шахтного, бурового геологоразведочного оборудования, машин для землеройных работ, разработки и обслуживания карьеров и промышленных тракторов. Технических проектов и иной проектной документации для выполнения работ не потребуется.

Проблема

В материалах Минприроды отмечается, что в настоящее время в российском законодательстве нет правовых норм об особенностях добычи полезных ископаемых индивидуальными предпринимателями. Закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" разрешает добычу только юридическим лицам (организациям).

Тем не менее, незаконная добыча россыпного золота в России, по данным различных источников, составляет ежегодно более 10 тонн, поддерживая криминогенную обстановку.

Частицы золота и свинца в фрагменте переработанных твердых нечистот
© Фото : Heather Lowers, USGS Denver Microbeam Laboratory
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В результате многолетней разработки месторождений Магаданской области количество золотосодержащих россыпей, имеющих запасы более 100 килограммов металла, сократилось в несколько раз. При этом количество объектов с запасами золота 10 килограммов и менее, не имеющих промышленного значения, только на Колыме составляет порядка 100. Отработка таких мелких объектов экономически целесообразна только индивидуальными предпринимателями в условиях упрощенного порядка доступа к недрам.

Авторитетное мнение

Противником нововведений является Союз старателей России. По мнению его председателя Виктора Таракановского, массовая организация индивидуальных предприятий по добыче золота может привести к "расхолаживанию отрасли" и криминализации этой сферы.

"Я категорически против вольного приноса. Считаю, что принятие этого законопроекта откроет путь воровству и бандитизму. Сейчас наличие (природного) золота у физического лица без соответствующих документов — уголовное преступление. А в новых условиях, если украл, ты можешь прийти и сказать, что ты это золото намыл", — заявил Таракановский в интервью "Вестнику золотопромышленника".

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