Косачев: США не оставляют шанса на сотрудничество с Россией

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что с принятием закона об антироссийских санкциях США не оставляют шанса на конструктивное сотрудничество с Москвой.

Трамп в среду подписал закон, значительно расширяющий санкции в отношении России.

"США не оставляют шанса на конструктивное сотрудничество с Россией — важнейшим партнером в решении центральных проблем современного мирового развития. Это сотрудничество неизбежно будет отныне и на годы (десятилетия?) вперёд носить избирательный характер, причём не только с американской, но и российской стороны", — написал Косачев в Facebook.