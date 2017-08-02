Россия ввела временный запрет на поставку свинины из Румынии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россельхознадзор со 2 августа ввел временный запрет на поставку живых свиней и свиноводческой продукции из Румынии в связи с регистрацией очага АЧС в этой стране, сообщает российское ведомство в среду.

"Россельхознадзор сообщает, что в связи с регистрацией очага африканской чумы свиней на территории Румынии… со 2 августа 2017 года вводятся временные ограничения на ввоз в РФ со всей территории Румынии живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса от диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину, не подвергнутых полной таксидермической обработке охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, всех видов кормов и кормовых добавок для свиней", — говорится в сообщении.

При этом запрет не касается кормовых добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормом, прошедших термическую обработку (температура не ниже плюс 70 градусов Цельсия, время обработки не менее 20 минут), бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.

Уточняется, что означенные грузы из Румынии подлежат возврату независимо от даты оформления ветеринарных сопроводительных документов, если они поступят в приграничные пункты пропуска после 2 августа 2017 года включительно.

Со 2 августа 2017 года также вводятся временные ограничения на транзит по территории Российской Федерации живых свиней из Румынии, а также живых свиней, следующих транзитом через территорию Румынии в Россию.

В случае прибытия живых свиней в пункты пропуска России, следовавших в режиме транзита по территории Румынии до 2 августа, решение об их пропуске в РФ принимается в обычном порядке.