Рубль ускорил снижение после подписания закона о санкциях против России

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Рубль ускорил снижение к доллару и евро на сообщении о подписании президентом США Дональдом Трампом закона об антироссийских санкциях.

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.37 мск рос на 0,42 рубля – до 60,77 рубля, курс евро — на 0,74 рубля, до 72,01 рубля. До этого сообщения курс доллара расчетами "завтра" рос на 0,28 рубля, курс евро — на 0,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

Сенат США в минувший четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,58% — до 51,48 доллара за баррель.