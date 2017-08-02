"Газпромнефть-Ямал" и власти очистят от мусора берег Обской губы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Компания "Газпромнефть-Ямал" совместно с администрацией Ямальского района приступила к масштабной уборке на берегу Обской губы в районе сел Новый Порт и Мыс Каменный, сообщает в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Во времена освоения Крайнего Севера Мыс Каменный был опорной базой для Заполярной геофизической экспедиции (ЗГЭ), которая вела разработку уникальных нефтегазовых месторождений Ямала, а село Новый Порт – для рыбной отрасли. Активная деятельность привела к постепенному накоплению большого количества отходов, металлолома, стройматериалов, которые в силу удаленности поселка не могли быть вывезены на "большую землю". Для изменения ситуации компания "Газпромнефть-Ямал" совместно с администрацией Ямальского района разработала и утвердила трехлетнюю программу по утилизации "исторического наследия", — говорится в сообщении.

Уборка проводится силами жителей сел из числа коренных народов Севера, трудоустроенных на летний период в "Газпромнефть-Ямал", с привлечением сотрудников промысла по обслуживанию Новопортовского месторождения и специализированной техники, отмечают власти.

Впервые большая экологическая акция нефтяников и местных жителей прошла в Новом Порту летом прошлого года. За время ее реализации было собрано и оправлено на переработку три баржи металлолома общим объемом больше 2,5 тысячи тонн. Осенью того же года нефтяная компания оказала помощь в выделении специальной техники и сотрудников для проведения экологических акций в Мысу Каменном.

В течение зимы 2016-2017 годов в Новом Порту силами ООО "Газпромнефть-Ямал" проводилась уборка металлолома, накопленного в прибрежной зоне в районе уникального памятника архитектуры – Новопортовского мерзлотника. Также компания содействовала проведению еще одной экологической акции — по уборке острова Вилькицкого, уточняет правительство.

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