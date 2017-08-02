БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении антироссийских санкций, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Отмечается, что эти страны "обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС". Могерини добавила, что Евросоюз приветствует их позицию.

Черногория и Албания входят в число стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Норвегия и Украина не являются членами ЕС, однако регулярно присоединяются к его решениям в вопросе антироссийских ограничений. Также к антироссийским санкциям ранее присоединилась Исландия, которая не входит в Евросоюз, но имплементировала их во внутреннее законодательство.

Совет ЕС 28 июня официально продлил на полгода экономические ограничения против России. Это решение председатель Евросовета Дональд Туск аргументировал "недостаточностью выполнения Россией минских соглашений".

Москва считает такой подход абсурдным, поскольку Россия не входит в число сторон внутриукраинского конфликта. В Кремле подчеркнули что санкции не способны решить ни одну задачу, которую ставит перед собой Евросоюз в отношениях с Россией. В ответ на продление европейских санкций Москва сдвинула срок отмены продовольственного эмбарго до конца 2018 года.