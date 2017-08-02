БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении антироссийских санкций, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Черногория и Албания входят в число стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Норвегия и Украина не являются членами ЕС, однако регулярно присоединяются к его решениям в вопросе антироссийских ограничений. Также к антироссийским санкциям ранее присоединилась Исландия, которая не входит в Евросоюз, но имплементировала их во внутреннее законодательство.
Москва считает такой подход абсурдным, поскольку Россия не входит в число сторон внутриукраинского конфликта. В Кремле подчеркнули что санкции не способны решить ни одну задачу, которую ставит перед собой Евросоюз в отношениях с Россией. В ответ на продление европейских санкций Москва сдвинула срок отмены продовольственного эмбарго до конца 2018 года.