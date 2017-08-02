Орешкин сравнил рынок криптовалют с глобальной финансовой пирамидой

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Развитие криптовалют на глобальном уровне напоминает финансовую пирамиду, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Зачастую цены на них (криптовалюты — ред.) не отражают реальной стоимости такого актива. Это часто происходило с пирамидами у нас в стране в прошлые годы, сейчас мы видим, что похожая ситуация на глобальном уровне происходит с некоторыми криптовалютами", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24"

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы. Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.

"Надо их рассматривать не как валюты… нужно их рассматривать как актив, и к стоимости этого актива относиться очень аккуратно", — заявил Орешкин.

К этому же подходу склоняется и регулятор — зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае говорила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако инвестирование в них не запрещено.

На днях биткоин разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash – из-за того, что разработчики криптовалюты 1 августа запустили новый протокол работы блокчейна SegWit2x.