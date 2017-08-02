Орешкин сравнил рынок криптовалют с глобальной финансовой пирамидой

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Развитие криптовалют на глобальном уровне напоминает финансовую пирамиду, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин."Россия 24".
В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы. Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.
К этому же подходу склоняется и регулятор — зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае говорила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако инвестирование в них не запрещено.
На днях биткоин разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash – из-за того, что разработчики криптовалюты 1 августа запустили новый протокол работы блокчейна SegWit2x.