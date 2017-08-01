Bloomberg: российские миллиардеры с начала года стали богаче на $9,76 млрд

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Совокупное состояние 28 российских миллиардеров за первые семь месяцев 2017 года выросло на 9,756 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который опубликован агентством Блумберг.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Согласно индексу, самым богатым в РФ является основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло с начала года на 247 миллионов долларов, до 17,2 миллиарда. Второе место занимает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, чье состояние сократилось на 27,3 миллиона долларов, но в итоге составило 16,6 миллиарда долларов. Следом идет председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который увеличил свое состояние на 1,31 миллиарда долларов, до 15,5 миллиарда долларов.

Капитал главы "Новатэка" Леонида Михельсона сократился с начала года на 2,09 миллиарда долларов, до 15,2 миллиарда долларов. Акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман стал богаче на 1,42 миллиарда долларов, его состояние оценивается в 14,7 миллиарда долларов.

В первую сотню самых богатых людей мира вошли также основатель USM Holdings Алишер Усманов и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Состояние каждого из них увеличилось с начала года почти на 2 миллиарда долларов, а именно на 1,74 и 1,84 миллиарда долларов. Теперь состояние Усманова оценивается в 14,7 миллиарда долларов, Лисина — 15 миллиардов долларов.

Михаил Прохоров стал богаче на 441 миллион долларов, до 11,2 миллиарда долларов. Капитал главы "Лукойла" Вагита Алекперова сократился на 1,32 миллиарда долларов, достигнув 10,6 миллиарда долларов. Состояние владельца Volga Group Геннадия Тимченко также уменьшилось — на 1,93 миллиарда, достигнув отметки в 9,54 миллиарда долларов.