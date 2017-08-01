Иностранные инвестиции в экономику Кубани превысили $1,3 млрд в 2016 году

КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Кубани составил более 1,3 миллиарда долларов в 2016 году, такого объема регион достиг впервые, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В 2016 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику края составил более 1,3 миллиарда долларов США. По этому показателю Кубань лидирует среди субъектов ЮФО и входит в топ-15 регионов России", – приводятся в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, который во вторник в Краснодаре провел заседание консультативного совета по иностранным инвестициям.

По словам главы региона, такого объема инвестиций край достиг впервые за свое развитие. "Необходимо эту динамику сохранить и развить. Сегодня наша приоритетная задача – поддерживать благоприятный бизнес-климат в регионе, в том числе и для иностранных инвесторов", – сказал Кондратьев.

Он напомнил, что с немецкой компанией "КЛААС", расположенной в Краснодаре, в прошлом году был заключен первый в России специальный инвестконтракт, предусматривающий комплекс мер господдержки и налоговые льготы. Кроме того, в 2016 году предприятие "Данон" открыло в краевой столице бизнес-сервис центр, создав 350 новых рабочих мест.

"Мы ценим таких стабильных и надежных партнеров… Мы гордимся и хотим, чтобы и другие крупные иностранные компании выбирали нас, готовы наращивать взаимное сотрудничество", – отметил Кондратьев.

По данным краевых властей, на Кубани работает около 300 предприятий с иностранным капиталом из более чем 30 стран мира, в том числе те, которые ведут бизнес в регионе уже более 20 лет.

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