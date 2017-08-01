Аналитики прогнозируют снижения курса рубля к доллару в августе

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости/Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в августе разнонаправленных колебаний стоимости активов на рынке акций РФ при ослаблении рубля к доллару вслед за ценами на нефть, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс ММВБ за месяц снизится на 1,2%, зато РТС — вырастет на 0,6%. Инфляция составит 0,1%.

Цена на нефть марки Brent снизится более чем на 2 доллара, до 50,3 долларов за баррель, а золота — останется немного выше уровня 1250 долларов за унцию, консенсусно полагают эксперты.

Курс евро к доллару, по их оценкам, снизится на 2 цента, до 1,165 доллара. Рубль ослабеет к доллару до 60,90 (60,06 — официальный курс ЦБ на 1 августа), евро — почти не изменится относительно официального курса ЦБ на 1 августа, оставшись на уровне 70,50 рубля, считают аналитики.

События на внешних площадках



"В текущей ситуации российский рынок держится достаточно уверенно, рубль продолжает попытки укрепиться, акции немного растут. Надолго ли хватит позитивного взгляда на российские активы?", — рассуждает Максим Двоеглазов из компании "БКС Брокер".

В августе президент США Дональд Трамп, скорее всего, подпишет законопроект, кодифицирующий существующие и вводящий новые санкции против России, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Это событие даст старт периоду интенсивных консультаций с Европейским союзом, исход которых существенно повлияет на отношение нерезидентов к российским активам, обращает внимание он.

Андрей Верников из компании "Цэрих Капитал" считает, что август пройдет под знаком коррекции на фондовом рынке США – инвесторы будут готовиться к повышению ставки ФРС на заседании 20 сентября и продавать активы. "Американский рынок сильно перегрет. Естественно, эта коррекция рикошетом ударит по развивающимся рынкам, в частности, по отечественному фондовому рынку", — комментирует он.

В конце августа, 24-26 числа, пройдет финансовая конференция в Джексон-Холле, где будут выступать главы ФРС и ЕЦБ, напоминает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

Нефть продолжит снижение



Андрей Манько из РИА Рейтинг считает, что нефть продолжит рост за счет ожиданий более активного вмешательства в рынок со стороны ОПЕК и в первую очередь Саудовской Аравии; кроме того, вторая волна сланцевой нефти может начать вырисовывать свой пик, что будет отражаться в статистике добычи и количества действующих буровых установок, считает он.

Технический анализ предсказывает цель для нефти марки Brent в 54,5 доллара за баррель, также указывает Манько.

Нефтяной рынок начал реагировать на сокращение запасов в США и риторику отдельных стран ОПЕК о готовности снижения экспортных поставок нефти сверх требований соглашения ОПЕК+, соглашается и Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Тем не менее, эти факторы выглядят временными и ненадежными, поэтому при ухудшении ситуации на глобальных рынках у нефтяных котировок будет мало шансов закрепиться выше уровня в 50 долларов за баррель, предупреждает он.

По прогнозам Евгении Абрамович из Dukascopy Bank SA, цены на нефть марки Brent в августе будут торговаться в диапазоне значений 46-50 долларов за баррель. Традиционно в последний месяц лета запасы сырой нефти в США перестают снижаться, и еженедельная статистика минэнерго этой страны об изменении запасов уже не будет способствовать росту цен на нефть, поясняет она.

Движение индексов



"Рынок акций после нескольких месяцев пессимизма демонстрирует готовность расти. Ужесточение монетарной политики в США не воспринимается инвесторами в негативном ключе, а дорогая нефть и дешевый рубль в сочетании с хорошей динамикой промышленного роста способствуют восстановлению интереса к акциям производственных компаний", — говорит Вайсберг.

Но российский рынок находится под давлением после голосования по новому пакету санкций со стороны США, слабо выглядит нефтегазовый сектор, даже на фоне неплохого роста цен на нефть, обращают внимание аналитики компании "Велес Капитал". Поддержка по ММВБ находится в диапазоне 1800-1850 пунктов, и покупать наши акции стоит только в случае уверенного отбоя от этих уровней, рекомендуют они.

Сезонное ухудшение аппетита к риску на мировых рынках, а также политические риски, связанные с американскими санкциями и событиями вокруг АФК "Система", будут способствовать возврату индикатора к уровню поддержки 1850 пунктов, полагает Александр Головцов из ФК "Уралсиб".

"Индекс ММВБ проведет торги августа в рамках отметок 1850-1950 пунктов, шансов на небольшую просадку больше, чем вариантов для бурного роста. Индекс РТС проторгуется в диапазоне 970-1035 пунктов", — прогнозирует Анна Бодрова из "Альпари".

Индекс ММВБ может снизиться в район 1800 пунктов, прогнозирует Верников.

Доллар прибавит к рублю



Основными вызовами для рубля станут следующие факторы: сезонное ухудшение сальдо платежного баланса РФ, дальнейшее замедление притока капитала через carry trade, тема санкций, неустойчивость нефтяного рынка, считает Денис Давыдов из "Нордеа банка".

Инвесторы склонны "перекладываться" из рублевых инструментов в долларовые, поскольку осенью есть вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентных пункта, что автоматически снизит доходность ОФЗ, а ФРС, напротив, может и повысить базовую ставку до конца года, отметил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Неопределенность вокруг последствий введения новых санкций против российских компаний со стороны США будут оказывать давление на курс рубля против доллара в ближайший месяц, добавляет Абрамович.

Объем конвертации дивидендов в валюту в течение месяца может составить 2-3 миллиарда долларов, а охлаждение аппетита к активам развивающихся рынков может привести к оттоку капитала из рублевых инструментов с фиксированным доходом, отметил Головцов.

Начиная с середины месяца российские компании будут покупать валюту с тем, чтобы в сентябре погашать серьезные объемы внешнего долга, оценивает также Бодрова.

Но рубль в условиях сезонно слабого платежного баланса может ослабеть к доллару, даже несмотря на хорошую внешнюю конъюнктуру, считает Вайсберг. Основной причиной этого движения станет давно назревшая коррекция вниз курса евро, поясняет он.

Интересные идеи



Российские компании, хоть и выглядят дешевыми, не привлекают инвесторов из-за негативного внешнеполитического фона, слабой активности игроков, отмечает Ващенко.

Российский фондовый рынок, несмотря на наблюдаемую тенденцию к оживлению в экономике, неплохие кондиции мировых рынков и недооцененность, вновь находится под давлением геополитических факторов, что препятствует спросу на ключевые "фишки", уточняет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Он достаточно сдержанно оценивает перспективы индекса ММВБ в августе и рекомендует повышать в своих портфелях долю отдельных акций ненефтяных экспортеров, в частности, "Норникеля" и "Алросы", а также ориентированных на внутренний потребительский рынок компаний, таких, как "Аэрофлот" и ритейлеры.

По мнению Манько, несколько лучше рынка будут выглядеть акции ритейлеров, энергетического сектора и металлургов, при этом бумаги госкомпаний могут нервно реагировать на внешнеполитические события.

Судя по последним торгам на рынке, инвесторы неплохо себя проявили на прошлой неделе в акциях "Норильского никеля", "Северстали" на фоне роста цен на металлы и некоторого ослабления рубля, отмечает Веселов. Возможно, эти бумаги могут выступить своеобразным хеджем и в дальнейшем при наличии долларовой выручки компаний, ослаблении рубля и росте котировок на металлы, полагает он.

Пока мировые цены на стальной прокат остаются сравнительно устойчивыми, котировки акций металлургического сектора могут даже продолжить рост, соглашается Головцов.

Основная выплата дивидендов по бумагам "Алросы" может способствовать подъему котировок этих акций, добавляет Веселов. Уязвимыми же в ходе возможной "девальвации" рубля будут бумаги финансового, потребительского и телекоммуникационного секторов, полагает Головцов.

Отчетность компаний за второй квартал, пик которой придется на август, может поддержать бумаги отдельных эмитентов, полагает Ващенко. "В центре внимания результаты "Ленты", "Дикси", ЛСР, "Мегафона", Московской биржи. Я полагаю, что лучше рынка будут акции ритейлеров, если им удалось нарастить выручку по сравнению с первым кварталом", — говорит эксперт.

При этом аналитик полагает, что акции банков и сырьевых компаний, напротив, будут под давлением.

"Нефть подорожала выше 50 долларов за баррель, и может удержаться на достигнутых уровнях в августе, однако на фоне стагнации импорта, в том числе, из-за дорожающего евро, рубль не падает, а это мешает экспортерам увеличивать прибыль. Также от инвестиций в эти компании удерживает новый виток санкционных действий", — добавляет он.

"Хотя сами санкции напрямую не угрожают госбанкам и госкомпаниям, поскольку трудностей в рефинансировании обязательств не предвидится, могут возникнуть опасения, что давление на них усилится через страны-импортеры. В первую очередь, это страны Европы, покупающие газ у "Газпрома", — комментирует он. Бумаги монополии могут обновить минимум года, опустившись ниже 115 рублей, заключает Ващенко.