Шувалов надеется, что налоговая нагрузка на малый бизнес не будет расти

САРАПУЛ (Удмуртия), 1 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер Игорь Шувалов надеется, что налоговая нагрузка на малый и средний бизнес в РФ не будет повышаться в следующем политическом цикле.

Выступая на сессии "Моногорода — точка кипения" форума по инвестициям в Удмуртию, он отметил, что налоговую и другую фискальную нагрузку на бизнес не следует увеличивать.

"Конечно, важно обеспечить и неповышение налогов и вообще стабильность налоговой и другой фискальной нагрузки…. Дискуссия по налогам пройдет, парламент примет решение. Надеемся, что следующий цикл, шесть лет тоже будут стабильные, и (будут – ред.) льготные условия работы малого и среднего бизнеса", — сказал Шувалов.

В России до 2018 года действует мораторий на повышение налогов. В своем послании Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть в 2017 году идеи по будущей настройке налоговой системы. Правительству поручено до конца года представить предложения по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 и последующие годы.

Говоря о благоустройстве моногородов, Шувалов отметил, что неверно примерять единый, строгий подход ко всем городам. Есть города, в которых можно обязывать бизнес вести какую-либо дополнительную работу, и есть города, где бизнес требует значительной поддержки, сказал вице-премьер.