Орешкин: санкции помогли России обратить внимание на экономические проблемы

ШАНХАЙ, 1 авг — РИА Новости. Санкции Запада помогли России обратить внимание на внутренние проблемы экономики, в результате проводимой торгово-экономической политики экономика РФ вошла в фазу активного роста, даже несмотря на сохранение низких цен на нефть, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Вывод главный из последних трех лет, что экономическая и торговая политика обратила свое внимание на те внутренние проблемы, которые у нас есть. Мы занимаемся их решением, поэтому несмотря на то, что цены на нефть продолжают находиться на низком уровне, экономика вошла в фазу активного роста. И это как раз заслуга того и тех действий, которые в экономической политике предпринимались в последние несколько лет", — сказал Орешкин журналистам.