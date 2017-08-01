ЦБ в I полугодии получил в пять раз больше жалоб на НПФ, чем за три года

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Банк России в первом полугодии 2017 года получил 2,6 тысячи жалоб на негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам переходной кампании за 2016 год, что в пять раз больше, чем в совокупности за три предыдущих года, говорится в сообщении регулятора.
В целом во втором квартале 2017 года Банк России получил 31,5 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг на некредитные финансовые организации (НФО) и участников корпоративных отношений. Это примерно соответствует уровню жалоб за первый квартал 2017 года (29,4 тысячи).
7.1%Обращался в Пенсионный фонд России с этим вопросом
7.1%Получал/ изучал выписку из индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде
17.9%Заходил в свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России / пользовался пенсионным калькулятором на сайте Пенсионного фонда России
28.6%Читал информацию на сайте Пенсионного фонда России
7.1%Интересовался у работодателя
0%Интересовался у родственников, знакомых
10.7%Следил\слежу за темой через средства массовой информации
21.4%Ничего не делал
Среди жалоб на страховые организации 84% занимают обращения по вопросам ОСАГО. При этом 61% жалоб по ОСАГО касается применения коэффициента бонус-малус. Доля жалоб на невозможность заключить договор ОСАГО в электронном виде во втором квартале снизилась на 40% по сравнению с первым.
На микрофинансовые компании во втором квартале поступило 10% жалоб, на эмитентов – 3%, на профессиональных участников рынка ценных бумаг и кредитные потребительские кооперативы – по 1% от общего числа обращений в отношении некредитных финансовых организаций к регулятору. В контактный центр Банка России поступило более 40 тысяч звонков, что на 6% меньше аналогичного показателя 2016 года.