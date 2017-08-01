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Экономика

ЦБ в I полугодии получил в пять раз больше жалоб на НПФ, чем за три года

14:3301.08.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоВывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Банк России в первом полугодии 2017 года получил 2,6 тысячи жалоб на негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам переходной кампании за 2016 год, что в пять раз больше, чем в совокупности за три предыдущих года, говорится в сообщении регулятора.

Выплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Как формируется и рассчитывается будущая пенсия?
"С апреля 2017 года в Банк России начали поступать многочисленные обращения в отношении негосударственных пенсионных фондов. Граждане в основном жаловались на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного НПФ в другой либо удержание средств у текущего страховщика, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе", — сообщил ЦБ. Всего во втором квартале 2017 года в ЦБ поступило 4,8 тысячи жалоб на деятельность субъектов коллективных инвестиций (НПФы, управляющие компании, специализированные депозитарии).

В целом во втором квартале 2017 года Банк России получил 31,5 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг на некредитные финансовые организации (НФО) и участников корпоративных отношений. Это примерно соответствует уровню жалоб за первый квартал 2017 года (29,4 тысячи).

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Отмечается, что из-за резкого всплеска жалоб на негосударственные пенсионные фонды изменилась структура обращений. Доля жалоб на страховщиков снизилась на 12 процентных пунктов — до 69%, на участников рынка коллективных инвестиций — выросла на 15 процентных пунктов, до 16%.

Среди жалоб на страховые организации 84% занимают обращения по вопросам ОСАГО. При этом 61% жалоб по ОСАГО касается применения коэффициента бонус-малус. Доля жалоб на невозможность заключить договор ОСАГО в электронном виде во втором квартале снизилась на 40% по сравнению с первым.

На микрофинансовые компании во втором квартале поступило 10% жалоб, на эмитентов – 3%, на профессиональных участников рынка ценных бумаг и кредитные потребительские кооперативы – по 1% от общего числа обращений в отношении некредитных финансовых организаций к регулятору. В контактный центр Банка России поступило более 40 тысяч звонков, что на 6% меньше аналогичного показателя 2016 года.

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