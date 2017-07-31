МИД Германии надеется, что санкции США против России не отразятся на ЕС

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил надежду, что США не станут ставить под угрозу интересы Евросоюза, вводя новые санкции в отношении РФ.

"Я нахожусь в очень тесном контакте с моими американским коллегами. Мы, европейцы, надеемся, что в данном случае они не будут действовать вопреки европейским интересам", — приводит слова министра информационный портал Finanznachrichten.

Кроме того, Габриэль рассчитывает, что президент США Дональд Трамп не станет подписывать законопроект по санкциям против РФ в его нынешнем виде.

"Мы очень рады, что американский президент еще не решил, как он с этим поступит. У него есть возможность обсудить с нами эти санкции в контексте европейских интересов", — сказал он.

Он также назвал новые санкции "незаконными", отметив, что с их помощью США хотят освободить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Теперь президент США имеет 10 дней, чтобы подписать или отклонить этот закон.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".