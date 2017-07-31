Путин подписал закон против нелегального распространения sim-карт

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с нелегальным распространением sim-карт, следует из опубликованного на сайте Кремля документа.

Документ был разработан сенаторами во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Закон устанавливает, что услуги сотовой связи и доступа в интернет предоставляются физическим и юридическим лицам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи.

Для проверки достоверности вносимых в базу сведений об абоненте предлагается предоставить операторам возможность проверять эти данные через квалифицированную электронную подпись и информационные системы.

Сведения могут проверяться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, используемой для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и Единого портала госуслуг.

Законом уточняются правила идентификации корпоративных абонентов. Так, компании, закупающие sim-карты для своих сотрудников, должны будут самостоятельно передавать данные о работниках операторам связи. В настоящее время передача подобных сведений без согласия самих абонентов запрещена.

Основания для прекращения оказания услуг связи дополнены положением, согласно которому Роскомнадзор, в случае установления несоответствия между персональными данными фактических пользователей и сведениями из абонентского договора, вправе выдать оператору связи предписание о прекращении оказания услуг связи таким пользователям.

Также установлены правила, в соответствии с которым оплата услуг мобильной связи, оказываемой юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям — осуществляется только в форме безналичных расчетов. Однако это ограничение не распространяется на абонентов, достоверные сведения о которых переданы оператору связи.

Устанавливается, что в случае ликвидации абонента — юридического лица, выделенные ему абонентские номера могут быть переоформлены на фактического пользователя услуг связи.

Как ожидается, закон должен вступить в силу с июня 2018 года.