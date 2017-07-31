Инвестор готов вложить восемь миллиардов рублей в рыбокомбинат на Шикотане

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Инвестор готов вложить порядка 8 миллиардов рублей на модернизацию рыбокомбината "Островной" на острове Шикотан, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам совещания по развитию Курильских островов.

"На совещании обсуждалось развитие Курил, создание на отдаленных островах территории опережающего развития… В основе будущей курильской территории опережающего развития — проект, нацеленный на модернизацию рыбокомбината "Островной" на острове Шикотан. Инвестор намерен вложить в него около 8 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

"В итоге должно быть создано круглогодичное современное производство по переработке водных биологических ресурсов. В связи с этим одним из пунктов в работе совещания был вопрос о строительстве и открытии пункта пропуска на государственной границе на острове Шикотан", — добавляет служба.

В прошлом году во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудники рыбокомбината "Островной" пожаловались главе государства на задержки зарплаты и другие нарушения. Общая задолженность перед работниками составляла 6,8 миллиона рублей. Против руководства предприятия было возбуждено несколько уголовных дел, задолженность была погашена.

Для улучшения ситуации на рыбокомбинате региональные власти привлекли компанию-инвестора "Курильский универсальный комплекс", который вложил в его развитие более 500 миллионов рублей. В ближайшие два-три года предполагается создание на комбинате современного безотходного производства для выпуска консервов, муки и рыбьего жира с оборотом товарной продукции до 1,5 миллиарда рублей в год.

Согласно данным системы "БИР-Аналитик" агентства "Прайм", единственным владельцем "Курильского универсального комплекса" является его гендиректор Александр Кан, который является совладельцем еще ряда компаний, зарегистрированных в Сахалинской и Магаданской областям, Камчатском и Хабаровском краях.