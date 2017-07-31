В Кремле прокомментировали слова Макфола о российском ответе на санкции

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В Кремле не знают, скажется ли сокращение штата дипмиссии США на скорости выдачи виз для граждан России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предположил, что сокращение персонала американских дипмиссий в России приведет к значительному увеличению сроков оформления виз. По его мнению, россиянам надо "приготовиться ждать виз для въезда в США неделями, если не месяцами".

"Мы не знаем. Этого я не могу сказать, это нужно обращаться в посольство Соединенных Штатов Америки", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном снижении скорости выдачи виз в США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.