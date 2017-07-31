МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отмена внутрироссийского роуминга может привести к среднему росту тарифов операторов "большой четверки" на "доли копейки" за минуту, рассказала РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена Заева.
По словам Заевой, практически любое нарушения антимонопольного законодательства происходит из-за желания увеличить доход.
"Мы выдачей предупреждения это показали — что под этот сверхдоход экономически обоснованных затрат нет. Поэтому с точки зрения закона и прекращения нарушения антимонопольного законодательства операторы просто перестанут получать этот доход. Это не значит, что организация должна его где-то возместить", — отметила представитель ведомства.
Заева подчеркнула, что эти расчеты не учитывали "существенный рост разговариваемости".
"Мы уверены, что операторы не только не проиграют в виде прекращения получения этого необоснованного дохода, но и выиграют за счет увеличения роста продаж", — добавила она.
Также Заева заверила, что после исполнения операторами предупреждения, ФАС проверит его качество.
Операторы должны изменить условия тарифных планов в течение двух недель после получения предупреждения и предупредить абонентов за 10 дней до введения новых тарифов. В Минкомсвязи высказывали опасения, что отмена роуминга приведет к росту цен на сотовую связь.