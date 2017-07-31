В ФАС рассказали, как изменятся тарифы после отмены роуминга внутри страны

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отмена внутрироссийского роуминга может привести к среднему росту тарифов операторов "большой четверки" на "доли копейки" за минуту, рассказала РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена Заева.

При этом компании могут компенсировать потери и без повышения цен, только за счет увеличения продаж, подчеркнула она.

По словам Заевой, практически любое нарушения антимонопольного законодательства происходит из-за желания увеличить доход.

"Мы выдачей предупреждения это показали — что под этот сверхдоход экономически обоснованных затрат нет. Поэтому с точки зрения закона и прекращения нарушения антимонопольного законодательства операторы просто перестанут получать этот доход. Это не значит, что организация должна его где-то возместить", — отметила представитель ведомства.

Отвечая на вопрос об увеличении стоимости тарифов, собеседница сказала: "Мы по каждому оператору сказать, конечно, не можем, это коммерческая тайна, но мы подготовили средневзвешенные цифры, очень средние, чтобы не раскрыть никакой тайны. И получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки".

Заева подчеркнула, что эти расчеты не учитывали "существенный рост разговариваемости".

"Мы уверены, что операторы не только не проиграют в виде прекращения получения этого необоснованного дохода, но и выиграют за счет увеличения роста продаж", — добавила она.

Также Заева заверила, что после исполнения операторами предупреждения, ФАС проверит его качество.

Ранее ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках внутри России, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга.

Операторы должны изменить условия тарифных планов в течение двух недель после получения предупреждения и предупредить абонентов за 10 дней до введения новых тарифов. В Минкомсвязи высказывали опасения, что отмена роуминга приведет к росту цен на сотовую связь.

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