США
31.0731 июля12:51МСК
USD60.06+0.52
EUR70.46+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

В ФАС рассказали, как изменятся тарифы после отмены роуминга внутри страны

10:2331.07.2017
(обновлено: 11:23 31.07.2017)
192612144
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова из ломоносовского корпуса. Архивное фотоВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова из ломоносовского корпуса. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отмена внутрироссийского роуминга может привести к среднему росту тарифов операторов "большой четверки" на "доли копейки" за минуту, рассказала РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена Заева.

Мобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В Минкомсвязи рассказали о последствиях отмены внутрироссийского роуминга
При этом компании могут компенсировать потери и без повышения цен, только за счет увеличения продаж, подчеркнула она.

По словам Заевой, практически любое нарушения антимонопольного законодательства происходит из-за желания увеличить доход.

"Мы выдачей предупреждения это показали — что под этот сверхдоход экономически обоснованных затрат нет. Поэтому с точки зрения закона и прекращения нарушения антимонопольного законодательства операторы просто перестанут получать этот доход. Это не значит, что организация должна его где-то возместить", — отметила представитель ведомства.

Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Отменить роуминг за две недели почти нереально, заявил эксперт
Отвечая на вопрос об увеличении стоимости тарифов, собеседница сказала: "Мы по каждому оператору сказать, конечно, не можем, это коммерческая тайна, но мы подготовили средневзвешенные цифры, очень средние, чтобы не раскрыть никакой тайны. И получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки".

Заева подчеркнула, что эти расчеты не учитывали "существенный рост разговариваемости".

"Мы уверены, что операторы не только не проиграют в виде прекращения получения этого необоснованного дохода, но и выиграют за счет увеличения роста продаж", — добавила она.

Также Заева заверила, что после исполнения операторами предупреждения, ФАС проверит его качество.

ФАС оштрафует сотовых операторов за высокие тарифы на роуминг
© РИА Новости
Эксперт о решении ФАС по роумингу: поднять тарифы не решится никто
Ранее ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках внутри России, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга.

Операторы должны изменить условия тарифных планов в течение двух недель после получения предупреждения и предупредить абонентов за 10 дней до введения новых тарифов. В Минкомсвязи высказывали опасения, что отмена роуминга приведет к росту цен на сотовую связь.

Читайте полный текст интервью с Еленой Заевой >>

Комментировать
+
Экономика
Комментарии
19 пользователей оставили 19 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Bob Marley
сомнительное заявление. Я бы ему поверил лишь только в том случае, если бы сотовая связь в стране принадлежала государству.
10:45
31.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Сан Саныч
Отмена внутрироссийского роуминга может привести к среднему росту тарифов операторов "большой четверки" на "доли копейки" за минуту.

Свежо придание - да вериться с трудом. Посмотрим, что будет по факту через месяц - два. Почему то складывается ощущение(из опыта прошлых лет), что эти "доли копейки" очень больно ударят по карману.
10:49
31.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена