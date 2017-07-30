МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Новые правила таможенного досмотра на границах Великобритании после Brexit могут привести к задержкам доставки грузов, ущерб от которых может составить не менее 1 миллиарда фунтов в год, свидетельствуют данные отчета европейского исследовательского центра Oxera.
"По нашим оценкам, этот сценарий обойдется по меньшей мере в 1 миллиард фунтов в год", — считает Миней. Он добавляет, что эти оценки можно считать "скромными", поскольку в обозначенную сумму не входят многие сопутствующие издержки, в том числе издержки на создание новых контрольных пунктов и оплата труда новых сотрудников.
Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.