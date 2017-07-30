Новые таможенные правила могут обойтись Британии в миллиард фунтов в год

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Новые правила таможенного досмотра на границах Великобритании после Brexit могут привести к задержкам доставки грузов, ущерб от которых может составить не менее 1 миллиарда фунтов в год, свидетельствуют данные отчета европейского исследовательского центра Oxera.

Глава транспортного департамента центра Эндрю Миней предлагает несколько сценариев таможенного контроля после Brexit. Один из сценариев называется "замедление торговли: невысокий уровень регулирования, высокий уровень контроля". "Контроль будет производиться в портах или на различных контрольных пунктах. Однако число задействованного в проверках персонала значительно возрастет, а время проверки многих грузов увеличится", — пишет исследователь.

"По нашим оценкам, этот сценарий обойдется по меньшей мере в 1 миллиард фунтов в год", — считает Миней. Он добавляет, что эти оценки можно считать "скромными", поскольку в обозначенную сумму не входят многие сопутствующие издержки, в том числе издержки на создание новых контрольных пунктов и оплата труда новых сотрудников.

Газета Guardian называет такой сценарий "наиболее вероятным" и отмечает, что члены Консервативной партии уже высказывали опасения относительно возможного увеличения очередей на границах.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.