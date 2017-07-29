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Экономика

Медленная смерть Windows Phone: как Microsoft проиграла битву за смартфоны

08:0029.07.2017
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© REUTERS / Robert GalbraithГендиректор Microsoft Стив Балмер демонстрирует телефон Nokia с новой мобильной платформой Windows Phone 8Гендиректор Microsoft Стив Балмер демонстрирует телефон Nokia с новой мобильной платформой Windows Phone 8
© REUTERS / Robert Galbraith

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В середине июля от Microsoft пришла громкая новость: компания официально прекратила поддержку мобильной операционной системы Windows Phone, на базе которой по-прежнему работают миллионы устройств. Корпорации пришлось признать: смартфоны не приносят ей никакой прибыли. В последние годы рыночная доля Windows Phone неуклонно снижалась, а сейчас практически достигла дна — 0,1%. Почему для операционки совсем не оказалось места на рынке, в чем винят Windows Phone перебежчики на Android и сумеет ли Microsoft взять реванш у Google и Apple — в материале РИА Новости. 

Офис компании Microsoft во Франции. Архивное фото
© AP Photo / Michel Euler
Microsoft признал Paint устаревшей программой

Неплохое начало

Сразу после появления в 2009 году Windows Phone сумела занять солидную долю рынка — почти 10%. Тогда на мобильном рынке доминировала Symbian, на которой работали первые смартфоны Nokia — она занимала более 50% процентов рынка, вторым крупнейшим игроком была мобильная ОС RIM популярного в то время производителя Blackberry — знаменитых телефонов с полноценной qwerty-клавиатурой (20,9%). Android тогда только пытался найти свое место под солнцем, занимая всего около 4%.  

Убыточный стартап Android Inc., который разрабатывал операционную систему для носимых устройств, Google на всякий случай купила еще в далеком 2005 году и вспомнила о нем лишь в 2007-м, когда Стив Джобс представил первый Apple iPhone.

© Fotolia / AyayoНабор иконок, аналогичный использованным в iOS
© Fotolia / Ayayo
Набор иконок, аналогичный использованным в iOS

В Google быстро сообразили: рынок смартфонов почти пуст, и дорогие устройства Apple не смогут заполнить его целиком.

Стремительное восхождение Android

В конце 2009-го на рынке смартфонов началась неразбериха. Nokia к тому времени уже замедлила разработку Symbian и сделала ставку на Windows Mobile. А Google, в свою очередь, договорилась с тайваньским производителем HTC. Первым устройством под управлением Android стал смартфон HTC Dream, имевший оглушительный успех.

Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США. Архивное Фото.
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Google представила новую версию Android

iOS и Android стали стремительно развиваться, но позиция Apple, которая запрещала сторонним компаниям использовать iOS, сыграла не в ее пользу. В 2011 году, c выходом Ice Cream Sandwich, Android уже назвали "самой совершенной операционной системой", производители смартфонов Samsung, Alcatel, Philips, LG начали массово мигрировать на новую перспективную платформу. В результате Android отъела почти 50% рынка, одним махом вытеснив с него всех старожилов. Стремительно падающую долю Symbian и RIM аналитики стали считать суммарно в категории "другие ОС".

© AFP 2017 / Josep LagoЛоготип операционной системы Android
© AFP 2017 / Josep Lago
Логотип операционной системы Android

На поле битвы Android, Apple и Windows Phone остались фактически втроем. Последняя уверенно держалась на плаву — во многом благодаря выходу популярных смартфонов Nokia Lumia, которые дали вторую жизнь и самому финскому производителю телефонов.

Устройства на базе Windows Phone выпускала и LG.

Nokia взъелась на Microsoft

Впрочем, вскоре финны стали проявлять недовольство. В 2013 году вице-президент Nokia Брайан Биниак обвинил Microsoft в отсутствии конкурентоспособных приложений для платформы Windows Phone. Именно по этой причине продажи Nokia Lumia пошли на спад, уверял он.

Офис компании Microsoft. Архивное фото
© AP Photo / Ted S. Warren
Microsoft откажется от бренда Nokia Lumia

Раздражение в итоге вылилось в переход на Android. Пока что на последней версии платформы Windows Mobile 10 (ее поддержка, как полагают наблюдатели, будет прекращена в скором времени, а окончательно Windows-cмартфоны умрут к 2021 году) "сидят" отдельные модели HP и Acer.

В 2015 году новый глава Microsoft Cатья Наделла официально признал провал Windows Phone.

© REUTERS / Robert GalbraithГенеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла выступает на конференции Build 2014
© REUTERS / Robert Galbraith
Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла выступает на конференции Build 2014

"Бум смартфонов показал, что Windows Phone значительно отстает от Android и iOS, и на этот поезд мы опоздали", — отметил Наделла.

Закрытая файловая система

Что именно привело к тому, что производители и разработчики приложений начали отказываться от Windows Phone и делать выбор в пользу Android?

Стив Балмер. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Балмер верит, что покупка Nokia ускорит рост Windows Phone

Главным минусом эксперты считают в первую очередь лежащую в ее основе закрытую файловую систему, что вызывает проблемы совместимости приложений и препятствует их полноценной работе. В отличие от Android, в интерфейсе Windows Phone и Windows Mobile — ограниченные возможности для настройки приложений. В смартфоне нет сервисов Google, там неудобно работать с настройкой контактов. И наконец, приложений для этой платформы в разы меньше по сравнению с Android.

"Успех — ужасный учитель", — когда-то сказал основатель Microsoft Билл Гейтс. На эти же грабли наступила и сама корпорация — многолетний лидер рынка операционных систем для ПК. Как выяснилось, к наступлению посткомпьютерной эпохи в Microsoft оказались не готовы.

"Google и Apple двигались вперед с современными операционными системами, а Microsoft продолжала рассматривать мобильные устройства как сторонний, побочный продукт", — констатируют наблюдатели.

© REUTERS / Noah BergerКомпания Microsoft представила мобильную платформу Windows Phone 8
© REUTERS / Noah Berger
Компания Microsoft представила мобильную платформу Windows Phone 8

Отсутствие изменений и неповоротливость

Эксперты указывают и на отсутствие изменений с момента появления Windows Mobile 6,1. iOS и Android каждый год обновляли дизайн и функциональность. В Windows Phone об этом речи не шло — система оставалась монолитной и статичной.

"Какая персонализация? Это извечный строгий офисный стиль, веб-браузер Explorer и бессменная функция "вырезать-вставить", иронично отмечает портал о технологиях Quora.

Разработчики приложений быстро поняли: их продукты для быстроразвивающихся платформ выглядят куда более привлекательно, чем на Windows. Сейчас в каталоге Windows Phone Store всего около 165 тысяч приложений. Для сравнения: в AppStore их около 900 тысяч, а в Google Play — без малого миллион.

С появлением Windows Phone 7.5 Microsoft попыталась наверстать упущенное, но было уже слишком поздно. В итоге и с Windows Phone 8 Microsoft оказалась в пролете: не помогла даже добротная аппаратная начинка Nokia, констатируют наблюдатели.

© REUTERS / Robert GalbraithГендиректор Microsoft Стив Балмер на презентации новой мобильной платформы Windows Phone 8
© REUTERS / Robert Galbraith
Гендиректор Microsoft Стив Балмер на презентации новой мобильной платформы Windows Phone 8

Что дальше

"Похороны" Windows Phone аналитики IDC наметили на 2021 год — к тому времени она окончательно исчезнет с рынка, включая и последнюю версию Windows Mobile 10. Пока же с ней Microsoft прощаться не намерена и выпускает на ее основе телефоны Microsoft Lumia (в 2014 году она купила бизнес Nokia по производству мобильных устройств за 5,44 миллиарда евро).

Впрочем, в ближайшем будущем Microsoft собирается "убить" Lumia и выпустить свой новый смартфон Surface Phone все с тем же плиточным интерфейсом. В апреле этого года компания заверила: она пересмотрит свою стратегию и вернется на мобильный рынок с новым видением и новыми идеями. На рынке, впрочем, не сомневаются в том, что войти в одну реку дважды Microsoft уже не удастся.

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