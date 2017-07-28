Уроки "Югры": как понять, что ваш банк скоро ждет крах

МОСКВА, 28 июля — РИА Новости, Мария Салтыкова. Центробанк отозвал лицензию у банка "Югра" — этот случай стал крупнейшим за все время с начала массовой чистки отрасли регулятором. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков по размеру активов. С 2013 года Банк России отозвал лицензии почти у 400 кредитных организаций из 900. По каким признакам можно определить, что банк на грани банкротства, — в материале РИА Новости.

1. В банке слишком высокие ставки по вкладам

Банк России каждые 10 дней выводит среднюю максимальную ставку, которую банкам не рекомендуется превышать более чем на 3,5%. Для этого регулятор трижды в месяц мониторит максимальные ставки по вкладам в десяти банках-лидерах по объему депозитов физических лиц. В их число сейчас входят Сбербанк России, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

"Надо смотреть на уровень разрыва: если ставка по вкладу отличается от сбербанковской на 2% годовых (при прочих равных условиях) — это нормально, а если на 5-7% — это уже нехорошо", — считает главный эксперт аналитического агентства Frank Research Group Дмитрий Тарасов. Если у банка высокая доходность портфеля, например 30% годовых, он может позволить себе делать ставку в 15-18%, но во всех других случаях, если ставки по вкладам сильно превышают среднерыночные, это свидетельствует о том, что банк потерял иные источники пополнения ликвидности.

Как узнать: средняя максимальная ставка в десяти банках-лидерах каждые 10 дней публикуется на сайте ЦБ. Сейчас она равняется 7,5%.

2. Экзотические условия по открытию вклада

С марта 2016 года ЦБ ввел ограничение по приему вкладов в "Югре". Несмотря на это, банк придумал, как его обойти: выдавал новым вкладчикам акцию при открытии депозита, делая их акционерами. "Признаки этого нарушения мы в банке "Югра" заметили", — сообщил 10 июля зампред ЦБ России Василий Поздышев. Такую же схему в свое время использовал Мособлбанк, ставший рекордсменом по объему забалансовых вкладов — порядка 70 миллиардов рублей (такие вклады не отражаются на балансе банка, соответственно — не покрываются страховкой АСВ). В банке "Югра" забалансовых вкладов, правда, в итоге обнаружено не было.

Что делать: когда банк предлагает дополнительный сложный продукт, будь то акции, ноты или что-то еще, надо исходить из уровня своей финансовой грамотности: если что-то непонятно — не заключать договор. "Способа однозначно определить, что банк заключает с вами вклад, который не будет отражаться на его балансе, пока фактически нет", — говорит заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень.

3. Банк ссорится с ЦБ, конфликт доходит до суда с регулятором

Центробанк никогда не отзывает лицензию без предупреждения: по данным на начало июля, за последние 12 месяцев банк "Югра" получил около десяти предписаний о доформировании резервов от регулятора. В случае с еще одним громким отзывом — у "Мастер-банка" — кредитная организация лишилась лицензии через год после того, как ЦБ обвинил банк в отмывании денег.

Как узнать: в рубрике "Предупреждение банкротства кредитных организаций" на сайте ЦБ перечисляются банки, для которых уже введен мораторий или назначена временная администрация. Сообщения о предписаниях банковским организациям также регулярно появляются на сайте регулятора, эту информацию затем публикуют деловые СМИ и информагентства.

4. Кредитные рейтинги банка ухудшаются или вовсе отсутствуют

У "Югры" не было рейтингов ни одного из трех крупнейших международных рейтинговых агентств — S&P, Fitch или Moody’s. На сайте банка сообщалось только о рейтинге ВВВ+ (достаточная кредитоспособность) от Национального рейтингового агентства. Рейтингов двух российских агентств — АКРА и "Эксперт РА" — у банка тоже не было ("Эксперт РА" выдало рейтинг в 2014 году, но уже через год сначала понизило его, а затем совсем отозвало).

Как узнать: информация об имеющихся кредитных рейтингах обычно публикуется на сайте самого банка. Если там ее нет, можно проверить списки банков с указанием их рейтинга в разных агентствах на сайтах профильных СМИ, например Banki.ru. Но надо понимать, что для открытия депозита надо учитывать и другие признаки надежности банка.

"Невысокий кредитный рейтинг необязательно означает, что это слабая организация. Надо следить за историей пересмотра рейтингов, смотреть, почему в агентстве изменился взгляд на ситуацию в банке в худшую сторону", — уточнил заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень.

5. Юридические лица выводят активы из банка

По данным ЦБ на 1 июня, общий объем вкладов в "Югре" составлял 181,5 миллиарда рублей. Из них около 170 миллиардов рублей были застрахованы в системе страхования вкладов — это средства физлиц, чьи вклады (объемом не более 1,4 миллиона рублей) защищены АСВ. На вклады юрлиц приходилась незначительная для такого крупного банка сумма — по данным ЦБ на 7 июля, она равнялась всего 2,2 миллиарда рублей.

Юридические лица обычно более тщательно оценивают риски вложения в банк, ведь их вклады не страхуются в АСВ. Если у них есть какие-то подозрения, они сразу выводят средства из банка. Настораживать при этом должна не низкая доля активов юрлиц, а именно ее резкое изменение, уточнил Дмитрий Тарасов из Frank Research Group. Структура баланса банка зависит от его экономической модели, здесь нельзя сказать, какую именно часть должны занимать средства юрлиц в каждом случае.

Как узнать: нужно смотреть отчетность банка. Например, для этого можно воспользоваться рейтингом на портале Банки.ру. Кликнув на нужный банк, можно увидеть таблицу с цифрами, где в категории "Балансовые показатели" есть строки "Вклады физических лиц" и "Средства предприятий и организаций".

6. Депозит нельзя закрыть просто так — надо подавать заявку и ждать

Если для снятия денег или закрытия депозита вам предлагают оставить заявку, причем за несколько дней, это говорит о том, что у банка уже крупные проблемы. Если банк при этом еще и сокращает часы работы, это может свидетельствовать о том, что он пытается оградить себя от потока клиентов, которые могут забрать свои сбережения. Сообщения о таких случаях в "Югре" начали появляться на форумах СМИ, которые пишут о банках, в разделах "Отзывы" еще в прошлом году.

Как узнать: мониторить отзывы клиентов банка в интернете.

7. Из банка выходят крупные акционеры, его перепродают

Булгар банк, первый из закрытых в 2017 году, был продан за девять месяцев до отзыва лицензии. Бывший владелец, татарский предприниматель Айдар Амиров, в интервью в СМИ уверял, что "банк стабилен и ему ничего не грозит". О новых собственниках — бизнесменах из Ярославля — почти не сообщалось. К концу 2016 года у банка начались проблемы с проведением платежей и выдачей наличных.

Предписание ЦБ о крупном досоздании резервов или об ограничении по приему вкладов — это "предынфарктная" стадия существования банка, считает Тарасов из Frank Research Group. Уход акционеров или смена собственников — это уже финальная стадия перед его закрытием, отметил эксперт.

Как узнать: на сайте банка можно найти состав его собственников и проверить, что пишут о них деловые СМИ. За сменой владельцев банка можно также следить в разделе "Информация по кредитным организациям" на сайте ЦБ.