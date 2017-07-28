В Госдуме хотят ограничить долг по потребительскому кредиту

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Игорь Дивинский, а также сенатор Николай Журавлев внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, ограничивающий сумму долга по потребительскому кредиту.
Кроме того, в проекте закона предлагается ограничить возможности уступки прав (требований) по договору потребительского кредита. Передать права можно только лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, и лицу, основной вид деятельности которого — возврат просроченной задолженности физических лиц. Уступка допускается также специализированному финансовому обществу или финансовому агенту.
Авторы документа полагают, что закон позволит ограничить возможные злоупотребления в сфере потребительских кредитов и защитить права должников.