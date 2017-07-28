В Госдуме хотят ограничить долг по потребительскому кредиту

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Игорь Дивинский, а также сенатор Николай Журавлев внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, ограничивающий сумму долга по потребительскому кредиту.

Как говорится в пояснительной записке к документу, общая сумма обязательств заемщика перед кредитором не должна превышать полуторного размера кредита или займа.

Кроме того, в проекте закона предлагается ограничить возможности уступки прав (требований) по договору потребительского кредита. Передать права можно только лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, и лицу, основной вид деятельности которого — возврат просроченной задолженности физических лиц. Уступка допускается также специализированному финансовому обществу или финансовому агенту.

Законопроект лишает судебной защиты требования непрофессиональных кредиторов. Судебную защиту требований профессионального кредитора предлагается ограничить полуторакратным размером суммы предоставленного займа.

Авторы документа полагают, что закон позволит ограничить возможные злоупотребления в сфере потребительских кредитов и защитить права должников.