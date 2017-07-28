План Хотина по спасению "Югры" не уберег банк от отзыва лицензии

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ЦБ РФ счел невозможным спасение банка "Югра" из российского топ-30, в котором с 10 июля работала временная администрация. В четверг вечером основной владелец банка Алексей Хотин представил план по его спасению, однако в пятницу утром регулятор отозвал у "Югры" лицензию.

Функции временной администрации были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Обследование ею финансового положения "Югры" и объективное отражение стоимости активов банка показало полную утрату им капитала, также были выявлены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения, адекватные резервы не создавались, пояснил регулятор. По состоянию на 1 июня "Югра" занимала 29-е место в списке российских банков по размеру активов (322,9 миллиарда рублей).

ЦБ также указал на неоднократно выявлявшиеся им подозрительные операции, неоднократное применение мер надзорного реагирования и нарушение "Югрой" введенных в отношении нее ограничений, в том числе на привлечение вкладов. Также регулятор констатировал, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц.

Решение об отзыве лицензии выглядит логичным с учетом результатов обследования активов банка временной администрацией, полагает ведущий методолог "Эксперт РА" Юрий Беликов. "История "Югры" полностью укладывается в типичную картину вывода средств населения в проекты бенефициаров через банковскую структуру, предоставлявшую им льготные условия финансирования и не отражавшую фактический риск в регуляторной отчетности", — отметил эксперт.

Согласно оценке Forbes, состояние Хотина составляет 950 миллионов долларов. По данным издания, помимо 52,5% банка "Югра" в числе активов бизнесмена свыше 2 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости в Москве, отель Four Seasons Moscow на Охотном Ряду, компания Exillon Energy.

Show must go on?

Владельцы "Югры" намерены продолжить борьбу за банк. "Мы были абсолютно к этому (отзыву лицензии — ред.) готовы. Стратегия владельцев банка — идти до конца и отстаивать "Югру" и репутацию всеми доступными способами — не меняется", — заявил РИА Новости экс-председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев.

ЦБ с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. Как пояснял зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает его в выводе активов и манипуляциях с вкладами. Объем "дыры" в балансе банка "Югра" может превысить 100 миллиардов рублей, оценивал тогда начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить эти приказы ЦБ, а также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам "Югры". Генпрокуратура даже направила телефонограмму главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка "Югра" Дмитрию Онегину с просьбой явиться в прокуратуру для прояснения вопросов вокруг "Югры".

ЦБ на следующий день разъяснил Генпрокуратуре свою позицию, а выплаты страховки по вкладам продолжились. По данным АСВ, на вечер 27 июля банками-агентами было выплачено около 109,9 миллиарда рублей, что составляет 63,5% страховой ответственности.

Хотин вечером 27 июля сообщил о представлении в ЦБ плана финансового оздоровления "Югры", предусматривающего возврат Агентству по страхованию вкладов 170 миллиардов рублей, которые оно выплачивает в качестве страховки вкладчикам этого банка, в течение 10 лет.

Регулятор в своем пятничном релизе по поводу отзыва лицензии назвал этот план нереалистичным, а также отметил, что финансовое оздоровление "Югры" с привлечением АСВ и кредиторов банка было признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и принимая во внимание, что он не является системно значимой кредитной организацией.

Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра" и не дает оценку действиям ЦБ, но есть все основания полагать, что регулятор принимает решения после оценки всей ситуации на финансовом рынке, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Влияние на рынок

Отзыв лицензии у "Югры" не окажет значительного влияния на российскую банковскую систему, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Если говорить о том, как отразится на банковской системе отзыв лицензии у "Югры", это "не есть хорошо", тем более когда отзывают лицензию у крупного банка, но это и не есть смертельно для банковской системы", — оценил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Такую же позицию занимает и руководитель Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. "На банковскую систему никакого драматичного влияния не будет оказано. Временная администрация действует с 10 июля, и банковская система нормально продолжает функционировать и действует оперативно", — заявил он.

Большинство клиентов банка "Югра" имели вклады до 1,4 миллиона рублей, эта сумма будет им выплачена из системы страхования, остальные кредиторы тоже могут при определенной ситуации на что-то претендовать, считают эксперты.

К средствам сверх застрахованной суммы вкладчики получат доступ после завершения процедуры банкротства банка, отмечает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Михаил Хромов.

"Понятно, что если был введен мораторий (на удовлетворение требований кредиторов — ред.), то, скорее всего, банк уже был не жилец, просто регулятор хотел до конца проверить, есть ли возможности по восстановлению нормальной его деятельности. Сейчас, видимо после прошедшего периода работы временной администрации, было принято решение, что восстановить жизнедеятельность банка на нормальном уровне невозможно, и лицензия была отозвана", — оценивает он.

Выплата страхового возмещения вкладчикам банка "Югра" на 170 миллиардов рублей не окажет существенного влияния на ускорение инфляции, считает Хромов.

"Эти деньги у клиентов и так были, просто у них есть выбор: оставить их в банках-агентах, через которые реализуется возмещение средств, либо изъять и использовать на другие цели. Все то же самое они могли сделать с депозитами, когда они лежали в банке "Югра". Для вкладчика ничего не изменилось в пределах застрахованной суммы", — пояснил он.

Картина происходящего

Ситуация вокруг отделений банка "Югры" в Москве спокойная, следует из утреннего обхода корреспондентами РИА Новости ряда офисов лишенной лицензии кредитной организации.

Так, в отделении на Лесной улице на вопрос, знают ли в "Югре", что у банка отозвали лицензию, сотрудник отметил, что официальной информации от руководства не приходило. Сам офис был открыт, в нем на момент посещения было 5-7 сотрудников и два клиента, которые от общения воздержались.

Отделение "Югры" на Новом Арбате оказалось закрытым, что вполне закономерно в связи с предшествовавшим вводом в банк временной администрации. Банкомат рядом с отделением также не работал, на двери офиса висело объявление, что операционное обслуживание клиентов приостановлено с 10 июля во всех филиалах.