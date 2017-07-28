Липецкая область увеличила сбор овощей почти в два раза

ЛИПЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Валовой сбор тепличных овощей в Липецкой области за первое полугодие 2017 года составил 22,8 тысяч тонн, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"В 2016 году на аналогичный период было получено 13 тысяч тонн продукции. В этом году уже собрано 22,8 тысяч тонн тепличных овощей. В том числе собрано 18,6 тысяч тонн огурцов и 4,2 тысяч тонн томатов", —говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, лидером по производству тепличных овощей в Липецкой области является ООО ТК "ЛипецкАгро". Там валовой сбор составил 20,5 тысяч тонн. Также овощи выращивают в ООО "Тепличный" (1,4 тысяч тонн) и в ООО "Елецкие овощи", торжественное открытие первой очереди которого состоялось в июне этого года. На этом предприятии уже получено 900 тонн огурцов.

Производство овощей закрытого грунта — это приоритетное направление в работе властей Липецкой области. В муниципальных районах возводятся теплицы пятого поколения, с применением технологии UltraClima. До 2020 года общая площадь теплиц должна составить более 200 гектар, планируется получить около 194 тысяч тонн овощей.

"Применение инновационных технологий в сельском хозяйстве помогает успешно выполнять задачу обеспечения продовольственной безопасности", — цитирует пресс-служба руководителя области Олега Королева.

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