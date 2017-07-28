Apple сняла с производства плееры iPod Nano и iPod Shuffle

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американская компания Apple заявила о снятии с производства двух цифровых аудиоплееров — iPod Nano и iPod Shuffle, сообщает издание Business Insider.

"Сегодня мы упрощаем нашу линейку iPod, две модели iPod Touch будут представлены с двойным объемом памяти, минимальная цена которых составит 199 долларов, и мы прекращаем производство iPod Nano и iPod Shuffle", — цитирует издание полученное от компании заявление.

Как сообщается, снятые с производства модели были последними устройствами iPod, на которых не была установлена операционная система iOS. Издание предполагает, что отказ от iPod Shuffle объясняется еще и отсутствием функции Bluetooth, что не позволяет подключать к устройству новые беспроводные наушники AirPods. Ни одна из моделей также не поддерживает работу онлайн сервиса для скачивания музыки и видео Apple Music.

По данным Business Insider, устройства были сняты с продажи на сайте и в онлайн магазине Apple. Однако издание Verge уточняет, что снятые с производства аудиоплееры все еще можно будет найти в розничных магазинах.

iPod Shuffle — цифровой аудиоплеер, разработанный компанией Apple. От других плееров компании отличается отсутствием дисплея. Продажи устройства стартовали в 2005 году. iPod Nano также был представлен разработчиками из Apple в 2005 году. iPod Nano сочетает в себе особенности iPod Shuffle и iPod Classic.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.