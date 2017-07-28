"Газпром экспорт" прокомментировал решение суда Дюссельдорфа по Opal

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Решения Верховного земельного суда Дюссельдорфа и Европейского суда об отмене обеспечительных мер по иску польской PGNiG позволяют "Газпром экспорту" и заинтересованным третьим лицам участвовать в аукционах на дополнительные мощности Opal и бронировать их, говорится в сообщении "Газпром экспорта".
В пятницу Высший земельный суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры по иску польской PGNiG, приостанавливавшие доступ "Газпрома" к дополнительным мощностям Opal. На прошлой неделе аналогичное решение принял Европейский суд. Обеспечительные меры приостанавливали решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к Opal.
Ранее в пятницу Opal Gastransport GmbH & Co. KG (оператор газопровода) сообщил, что ожидает приказа от Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) по доступу к дополнительным мощностям трубы в ближайшую неделю, суточные аукционы на мощности начнутся после опубликования приказа, на следующей неделе.
После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд и суд в Дюссельдорфе, заявив, что принятое Еврокомиссией решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря Европейский суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК, запросив у нее и PGNiG дополнительные данные для вынесения вердикта.