"Газпром экспорт" прокомментировал решение суда Дюссельдорфа по Opal

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Решения Верховного земельного суда Дюссельдорфа и Европейского суда об отмене обеспечительных мер по иску польской PGNiG позволяют "Газпром экспорту" и заинтересованным третьим лицам участвовать в аукционах на дополнительные мощности Opal и бронировать их, говорится в сообщении "Газпром экспорта".

"Решение Европейской комиссии от 28.10.2016 и соглашение об урегулировании от 28.11.2016 таким образом остаются в силе. Это позволит компании-оператору газопровода Opal после соответствующего согласования с германским регулятором проводить аукционы на доступ к мощностям газопровода, а компании "Газпром экспорт" и заинтересованным третьим лицам – участвовать в этих аукционах и бронировать мощности в рамках аукционов", — говорится в сообщении.

В пятницу Высший земельный суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры по иску польской PGNiG, приостанавливавшие доступ "Газпрома" к дополнительным мощностям Opal. На прошлой неделе аналогичное решение принял Европейский суд. Обеспечительные меры приостанавливали решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к Opal.

Ранее в пятницу Opal Gastransport GmbH & Co. KG (оператор газопровода) сообщил, что ожидает приказа от Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) по доступу к дополнительным мощностям трубы в ближайшую неделю, суточные аукционы на мощности начнутся после опубликования приказа, на следующей неделе.

Через Opal поступает российское "голубое топливо", приходящее в Европу по морскому газопроводу "Северный поток", но из-за регуляторных ограничений труба была загружена не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

После этого президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд и суд в Дюссельдорфе, заявив, что принятое Еврокомиссией решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря Европейский суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК, запросив у нее и PGNiG дополнительные данные для вынесения вердикта.