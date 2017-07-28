МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ РФ в текущем году снижал ключевую ставку трижды. В июньском пресс-релизе ЦБ сохранил сигнал о необходимости сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики для поддержания инфляции вблизи целевого уровня. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что регулятор допускает паузы в снижении ключевой ставки, даже не на одно заседание.

"Совет директоров Банка России 28 июля 2017 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9,00% годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются", — говорится в сообщении.

Мнения опрошенных накануне РИА Новости аналитиков разделились: некоторые считали, что ЦБ в пятницу продолжит снижать ставку, а другие ожидали незначительного снижения ставки — на 0,25 процентного пункта.