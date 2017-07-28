США
28.0728 июля13:14МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Эксперты оценили влияние отзыва лицензии у "Югры" на банковскую систему

Сюжет:
Лишение лицензии банка "Югра" (37)
13:0428.07.2017
(обновлено: 13:11 28.07.2017)
0861
© Фото : ПАО БАНК "ЮГРА"Отделение банка Югра. Архивное фотоОтделение банка Югра. Архивное фото
© Фото : ПАО БАНК "ЮГРА"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Отзыв лицензии у банка "Югра", который входил в топ-30 российских банков по активам, не окажет значительного влияния на российскую банковскую систему, уверены опрошенные РИА Новости эксперты — главы двух ведущих банковских ассоциаций РФ.

Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра", заявил Песков

Банк России с 28 июля отозвал лицензию у "Югры", заявив, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала.

ЦБ также указал на неоднократно выявлявшиеся им подозрительные операции, неоднократное применение мер надзорного реагирования и нарушение "Югрой" введенных в отношении кредитной организации ограничений, в том числе на привлечение вкладов.

Как отмечает ЦБ со ссылкой на данные отчетности, "Югра" на 1 июня 2017 года занимала 29-е место в списке российских банков по размеру активов (322,9 миллиарда рублей).

Вывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Центробанке заявили о полной утрате капитала банком "Югра"

"Если говорить о том, как отразится на банковской системе отзыв лицензии у "Югры", это "не есть хорошо", тем более когда отзывают лицензию у крупного банка, но это и не есть смертельно для банковской системы", — сказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Такую же позицию занимает и руководитель Ассоциации региональных банков России (АРБР) Анатолий Аксаков. "На банковскую систему никакого драматичного влияния не будет оказано. Временная администрация действует с 10 июля, и банковская система нормально продолжает функционировать и действует оперативно", — заявил он.

Отзывы лицензий у банков России
Отзывы лицензий у банков России

Вкладчикам волноваться не стоит

Большинство клиентов банка "Югра" имели вклады до 1,4 миллиона рублей, эта сумма будет им выплачена из системы страхования, остальные кредиторы тоже могут при определенной ситуации на что-то претендовать, считают эксперты.

"По информации предварительной 95% вкладчиков, даже больше, имели вклады до 1,4 миллиона рублей. Они удовлетворят все свои интересы в этом плане. Что касается остальных кредиторов, стоит только надеяться, что качество активов позволит сформировать им выплаты. Ну, и юрлицам что-то перепадет", — считает Аксаков.

Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
АСВ выплатило вкладчикам "Югры" больше ста миллиардов рублей за пять дней

Тосунян уточнил, что дать оценку тому, как отзыв лицензии у "Югры" отразится на самом банке и на его клиентах, можно будет только после того, как выяснится реальная ситуация с балансом банка.

"Каждый вкладчик получит 1,4 миллиона рублей из системы страхования… Что касается выплат юридическим лицам – зависит от того, какие это юрлица, какие у них обязательства, какие у банка перед ними обязательства. Это будет определять внутренняя администрация и соответствующий орган, который этим будет заниматься", — сказал президент АРБ.

© РИА Новости / Дарья СтаниславецБанкомат Югры
© РИА Новости / Дарья Станиславец
Банкомат Югры

Ситуация на данный момент

Тем не менее, владельцы банка "Югра", судя по их заявлениям и действиям, намерены продолжить отстаивать банк и свою репутацию всеми возможными способами.

Так, Алексей Хотин, контролирующий 52,5% капитала кредитного учреждения, в четверг вечером сообщил о представлении в ЦБ плана финансового оздоровления "Югры", предусматривающего возврат АСВ 170 миллиардов рублей, которые оно выплачивает в качестве страховки вкладчикам этого банка, в течение 10 лет.

Но в итоге ЦБ решил все же отозвать лицензию — по сообщению регулятора, он признал финансовое оздоровление "Югры" с привлечением АСВ и кредиторов банка экономически нецелесообразным из-за крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, а представленный Хотиным план санации — нереалистичным.

"Мы были абсолютно к этому (отзыву лицензии — ред.) готовы. Стратегия владельцев банка — идти до конца и отстаивать "Югру" и репутацию всеми доступными способами — не меняется", — сказал экс-председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена