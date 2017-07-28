Эксперты оценили влияние отзыва лицензии у "Югры" на банковскую систему

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Отзыв лицензии у банка "Югра", который входил в топ-30 российских банков по активам, не окажет значительного влияния на российскую банковскую систему, уверены опрошенные РИА Новости эксперты — главы двух ведущих банковских ассоциаций РФ.

Банк России с 28 июля отозвал лицензию у "Югры", заявив, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала.

ЦБ также указал на неоднократно выявлявшиеся им подозрительные операции, неоднократное применение мер надзорного реагирования и нарушение "Югрой" введенных в отношении кредитной организации ограничений, в том числе на привлечение вкладов.

Как отмечает ЦБ со ссылкой на данные отчетности, "Югра" на 1 июня 2017 года занимала 29-е место в списке российских банков по размеру активов (322,9 миллиарда рублей).

"Если говорить о том, как отразится на банковской системе отзыв лицензии у "Югры", это "не есть хорошо", тем более когда отзывают лицензию у крупного банка, но это и не есть смертельно для банковской системы", — сказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Такую же позицию занимает и руководитель Ассоциации региональных банков России (АРБР) Анатолий Аксаков. "На банковскую систему никакого драматичного влияния не будет оказано. Временная администрация действует с 10 июля, и банковская система нормально продолжает функционировать и действует оперативно", — заявил он.

Вкладчикам волноваться не стоит

Большинство клиентов банка "Югра" имели вклады до 1,4 миллиона рублей, эта сумма будет им выплачена из системы страхования, остальные кредиторы тоже могут при определенной ситуации на что-то претендовать, считают эксперты.

"По информации предварительной 95% вкладчиков, даже больше, имели вклады до 1,4 миллиона рублей. Они удовлетворят все свои интересы в этом плане. Что касается остальных кредиторов, стоит только надеяться, что качество активов позволит сформировать им выплаты. Ну, и юрлицам что-то перепадет", — считает Аксаков.

Тосунян уточнил, что дать оценку тому, как отзыв лицензии у "Югры" отразится на самом банке и на его клиентах, можно будет только после того, как выяснится реальная ситуация с балансом банка.

"Каждый вкладчик получит 1,4 миллиона рублей из системы страхования… Что касается выплат юридическим лицам – зависит от того, какие это юрлица, какие у них обязательства, какие у банка перед ними обязательства. Это будет определять внутренняя администрация и соответствующий орган, который этим будет заниматься", — сказал президент АРБ.

Ситуация на данный момент

Тем не менее, владельцы банка "Югра", судя по их заявлениям и действиям, намерены продолжить отстаивать банк и свою репутацию всеми возможными способами.

Так, Алексей Хотин, контролирующий 52,5% капитала кредитного учреждения, в четверг вечером сообщил о представлении в ЦБ плана финансового оздоровления "Югры", предусматривающего возврат АСВ 170 миллиардов рублей, которые оно выплачивает в качестве страховки вкладчикам этого банка, в течение 10 лет.

Но в итоге ЦБ решил все же отозвать лицензию — по сообщению регулятора, он признал финансовое оздоровление "Югры" с привлечением АСВ и кредиторов банка экономически нецелесообразным из-за крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, а представленный Хотиным план санации — нереалистичным.

"Мы были абсолютно к этому (отзыву лицензии — ред.) готовы. Стратегия владельцев банка — идти до конца и отстаивать "Югру" и репутацию всеми доступными способами — не меняется", — сказал экс-председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев.