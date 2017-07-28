ЕС и Меркосур надеются заключить договор о свободной торговле к концу года

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Евросоюз и страны Южноамериканского общего рынка (Меркосур) надеются завершить переговоры по соглашению о свободной торговле к концу года, заявил газете Wirtschaftswoche руководитель переговоров со стороны Бразилии Роналду Коста Филью.

"Мы продвигаемся очень хорошими темпами. Обе стороны очень заинтересованы в заключении соглашения", — заявил Коста Филью.

По данным издания, страны Латинской Америки обеспокоены тем фактом, что ЕС хочет сделать новое предложение по решающему пункту доступа к рынку только в октябре.

"Еврокомиссия сказала нам, что им нужно дождаться парламентских выборов в Германии, чтобы представить новое предложение. Мы обеспокоены, что тогда у нас выйдет время", — добавил он.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что переговоры по соглашению о свободной торговле между странами Меркосур и ЕС особо важны на фоне роста протекционистских позиций, подобных тем, которые отстаивает американская администрация. Она выразила надежду, что политические переговоры о соглашении будут в целом завершены к концу года, после чего начнется согласование технических вопросов. Наиболее чувствительные моменты, по ее словам, — санитарные нормы, сельское хозяйство и указание происхождения товаров и услуг.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.