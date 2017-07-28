В Центробанке заявили о полной утрате капитала банком "Югра"

Вывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Вывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Обследование временной администрацией финансового положения лишившегося с 28 июля лицензии банка "Югра" показало полную утрату банком капитала, также в "Югре" были выявлены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения банка, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Функции временной администрации были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)", — говорится в сообщении.

Регулятор указывает, что деятельность "Югры" была ориентирована на привлечение средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. При этом банк самостоятельно не создавал резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам. Кроме того, в первые дни работы временной администрации были выявлены проведенные банком операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения.

По данным РИА Рейтинг, "Югра" на 1 мая 2017 года занимала 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей. Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" сроком на три месяца и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком на шесть месяцев.

Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка "Югра". Документ, датированный 19 июля, был направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка "Югра" Дмитрию Онегину.

Тем не менее, выбранные банки-агенты начали выплачивать 20 июля страховые возмещения вкладчикам "Югры". По данным АСВ, на вечер 27 июля было выплачено около 109,9 миллиарда рублей страховых возмещений 136,5 тысячи вкладчиков, что составляет 63,5% страховой ответственности. Основной владелец "Югры" Алексей Хотин, который контролирует 52,5% банка, в четверг вечером сообщал о представлении в ЦБ плана финансового оздоровления, предусматривающего возврат АСВ 170 миллиардов рублей в течение 10 лет.