В Центробанке заявили о полной утрате капитала банком "Югра"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Обследование временной администрацией финансового положения лишившегося с 28 июля лицензии банка "Югра" показало полную утрату банком капитала, также в "Югре" были выявлены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения банка, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Регулятор указывает, что деятельность "Югры" была ориентирована на привлечение средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. При этом банк самостоятельно не создавал резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам. Кроме того, в первые дни работы временной администрации были выявлены проведенные банком операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения.
По данным РИА Рейтинг, "Югра" на 1 мая 2017 года занимала 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей. Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" сроком на три месяца и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком на шесть месяцев.
Тем не менее, выбранные банки-агенты начали выплачивать 20 июля страховые возмещения вкладчикам "Югры". По данным АСВ, на вечер 27 июля было выплачено около 109,9 миллиарда рублей страховых возмещений 136,5 тысячи вкладчиков, что составляет 63,5% страховой ответственности. Основной владелец "Югры" Алексей Хотин, который контролирует 52,5% банка, в четверг вечером сообщал о представлении в ЦБ плана финансового оздоровления, предусматривающего возврат АСВ 170 миллиардов рублей в течение 10 лет.