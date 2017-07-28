Центробанк признал нецелесообразной санацию банка "Югра"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ЦБ РФ признал финансовое оздоровление "Югры" с привлечением АСВ и кредиторов банка экономически нецелесообразным, а представленный основным владельцем "Югры" Алексеем Хотиным план санации — нереалистичным, сообщил регулятор.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры", заявив, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала. ЦБ также указал на неоднократно выявлявшиеся им подозрительные операции, неоднократное применение мер надзорного реагирования и нарушение "Югрой" введенных в отношении нее ограничений, в том числе на привлечение вкладов.

Ранее, с 10 июля, ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" сроком на три месяца и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

"По оценке государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание, что ПАО "Банк "Югра" не является системно значимой кредитной организацией", — говорится в сообщении ЦБ.

"Представленный собственником банка план финансового оздоровления признан Банком России нереалистичным с точки зрения предложенных собственником сроков, объемов и источников докапитализации, а отдельные его положения не соответствуют действующему законодательству", — сообщил также регулятор.

Хотин в четверг вечером сообщил о представлении в ЦБ плана финансового оздоровления "Югры", предусматривающего возврат Агентству по страхованию вкладов 170 миллиардов рублей, которые оно выплачивает в качестве страховки вкладчикам этого банка, в течение 10 лет. Хотин контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. Как отмечает ЦБ со ссылкой на данные отчетности, "Югра" на 1 июня 2017 года занимала 29-е место в списке российских банков по размеру активов (322,9 миллиарда рублей).