Китайская компания планирует инвестировать в строительство жилья в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Китайская компания "Юй Пэн" намерена инвестировать в реализацию совместных проектов по строительству жилья в Приморье, сообщает администрация края.

Переговоры прошли по итогам встречи главы Приморья Владимира Миклушевского с председателем совета директоров компании "Юй Пэн" Лю Вэньбо. Губернатор предложил китайской стороне ряд строительных проектов, где можно принять участие: это проект "Жилье для российской земли", строительство жилья для детей-сирот и для переселяемых из аварийного жилого фонда, а также строительство домов в Большом Камне для работников судоверфи "Звезда".

По данным властей, Лю Вэньбо отметил, что изучит все проекты и готов к сотрудничеству.

"Наша дочерняя компания "Хунбо" уже зарегистрировала свое представительство во Владивостоке. Через нее мы готовы к работе по реализации совместных проектов", – сказал председатель совета директоров "Юй Пэн".

"Юй Пэн" образована в 2004 год, занимается строительством административных зданий, управлением гостиниц и другими направлениями. Общая площадь реализованных компанией проектов составляет около 2,5 миллионов квадратных метров, валовая их стоимость – 11 миллиардов юаней. В 2008 году была создана дочерняя компания – строительная компания "Хунбо" в городе Хуньчунь.