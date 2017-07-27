Основной владелец "Югры" представил в ЦБ план спасения банка

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мажоритарный акционер банка "Югра" Алексей Хотин представил в Банк России план финансового оздоровления банка, предусматривающий возврат Агентству по страхованию вкладов (АСВ) 170 миллиардов рублей в течение 10 лет; готов в случае санации кредитной организации предоставить финансовую помощь в 21 миллиард рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнесмена.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на полгода. Согласно оценке Forbes, состояние Хотина составляет 950 миллионов долларов. По данным издания, помимо банка "Югра" в числе его активов свыше 2 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости в Москве, отель Four Seasons Moscow на Охотном Ряду, компания Exillon Energy.

"Алексей Хотин, мажоритарный акционер банка "Югра", контролирующий 52,5% акций банка, представил в Центральный банк России план финансового оздоровления банка "Югра", находящегося в настоящее время под управлением временной администрации АСВ", — сказал официальный представитель Хотина.

План санации "Югры" предусматривает, что обязательства кредитного учреждения перед АСВ в объеме до 170 миллиардов рублей обеспечиваются залогом кредитного портфеля и личным поручительством Алексея Хотина как собственника банка. Выплаты АСВ будут произведены банком "Югра" в течение 10 лет согласно представленному графику, пояснили в пресс-службе Хотина.

"По итогам 10 лет санации банка будет сформирован капитал, равный 96,4 миллиарда рублей, объем ликвидных ценных бумаг в активе достигнет 83 миллиардов рублей. Помимо этого, будет сформировано порядка 147 миллиардов рублей в качестве резервов, включая избыточные, на 241 миллиард рублей кредитного портфеля", — добавил собеседник агентства.

"Оздоровление кредитной организации будет происходить за счет средств основного акционера путем предоставления финансовой помощи в объеме 21 миллиард рублей, начиная с четвертого квартала 2017 года. Помимо этого, предполагается реализация высоколиквидных акций компаний, находящихся на балансе банка, в общем объеме 36,3 миллиарда рублей", — уточнили в пресс-службе бизнесмена.