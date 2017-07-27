ЕК проверит данные о предполагаемом картеле немецких автопроизводителей

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что ЕК проведет "очень тщательную проверку" предполагаемого картельного сговора между ведущими немецкими автопроизводителями.

"Независимо от исхода этой проверки ясно, что большие вызовы требуют изменений в традиционных корпоративных культурах, и может даже более основательных, чем многие думают сегодня", — написал он в своей статье для газеты Wirtschaftswoche.

Как сообщали ранее СМИ, Еврокомиссия была в курсе возможного картельного сговора крупнейших автопроизводителей Германии. ЕС пока официально не начал расследования в отношении немецких автопроизводителей.

Журнал Spiegel в пятницу сообщил, что ведущие участники автомобильного рынка Германии, среди которых Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler, согласовывали между собой вопросы, касающиеся, в том числе, технологии очистки выхлопных газов в автомобилях с дизельными двигателями.

Указывалось, в частности, что они с целью экономии договорились уменьшить размеры резервуаров для жидкости AdBlue, используемой для преобразования вредных выхлопов, что могло заложить основы грядущего "дизельного скандала".